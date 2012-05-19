Şirket çalışanları tek bir mektup ile İngiltere vizesi alabilecek

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ekonomi ve Konsolosluklar Genel Direktörü Barbara Woodward, “Konsolosluklarımıza kayıtlı şirketler tek bir mektupla vize alabilecek. Acil işi olanlar 200 lira fazla ödeyerek aynı günde vize alacak. 5 yıl gibi uzun vadeli vize vermeyi de kolaylaştırdık” dedi.

Türkiye ile karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini artırmayı amaçlayan İngiltere, iş dünyasının yıllardır dile getirdiği sorunların en başında yer alan vize konusunda Türkiye’ye kolaylaştırma paketi hazırladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ekonomi ve Konsolosluklar Genel Direktörü Barbara Woodward, “Türkiye ile aramızdaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini çok istiyoruz. Son yıllarda bunu başardık. Ancak nasıl daha da geliştirirz diye baktığımızda, karşımıza vize konusu çıktı. hazırladığımız Türkiye’ye özel paketle, İngiltere konsolosluklarındaki İngiltere Ticaret ve Yatırım Ajansı’na (United Kingdom Trade and Investment Agency-UKTI) önceden kayıt yaptıran şirketlerin çalışanlarına tek bir mektup ve parmak iziyle vize vereceğiz” dedi.



Şirketlere mektup yollandı



Vize kolaylaştırma paketinin 1 Mayıs’tan itibaren uygulanmaya başladığını kayededen Woodward, yeni sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

“İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde faaliyet gösteren UKTI, geçen haftadan bu yana Türk şirketlerine mektup göndererek, kayıt yaptırmaları için davette bulundu. İlk olarak İngiltere’de yatırımı ve ofisi olan, İngiltere’yle ticaret yapan ya da bugüne kadar UKTI ile ilişki içinde olan şirketlerle başlandı. Şirketler bugüne kadar vize başvurusu için istenen evraklar ve şirketin faaliyetlerini gösteren bazı farklı dökümanlarla UKTI’ya bir seferliğine kayıt olacaklar. Ondan sonra da bu şirketlerin ortakları, çalışanları her vize başvurusunda aynı evraklarla uğraşmayacak. Sadece şirketinden aldığı bir mektup, parmak izi ve fotoğraflarıyla birlikte vizeye başvurabilecek.”



5 yıllık vize kolaylaşacak



Vize kolaylaştırma paketinin sadece evrakların azaltılması yönünde bir avantaj sağlamadığını belirten Woodward, şöyle konuştu:

“Türk iş dünyasının vize konusunda yaşadığı sıkıntıları tüm yönleriyle ele aldık. Mevcut şartlar altında Türkiye’ye yönelik vizeyi tamamen kaldıramıyoruz. Ancak kolaylaştırmaya giderek, ekonomik ilişkilerimizi artırma konusunda kararlılığımızı ortaya koymak istedik. Vize konusundaki sıkıntılardan biri de zaten çok yoğun çalışan bu kişilerin her 6 ayda bir vize almak zorunda kalmaları. Artık 1 yıl, 5 yıl ve daha uzun süreli vize verme süreçlerini de iyileştirdik. Daha fazla kişi bunlardan yararlanabilecek.”



200 lira fazla ödeyene aynı gün vize



Paket kapsamında ‘öncelikli vize başvurusu’ dedikleri yeni bir uygulama daha başlattıklarını söyleyen Woodward şunları kaydetti:

“Vize başvurusunda, başvuruyu yapan kişi 200 lira daha fazla ödeyerek, işlemlerinin hızlı yapılmasını sağlayabiliyor. Eğer vize alması için gereken tüm şartlar uygun ise, hızlı vizeye başvuran kişi aynı gün içinde vizesini alabilecek. Örneğin sabah saat 07.00-07.30 saatleri arasında yaptığı erken başvurunun sonucunu öğlen alabilecek. Ancak hızlı vizeye başvurması kişinin vize alacağının garanti olduğu anlamına gelmiyor. Bunun dışında bir de ‘ticaret köprüsü’ adını verdiğimiz bir uygulama ile, vize başvuru ofislerinde sadece iş vizesi başvurularının kabul edildiği bankolar kurduk.”



Akademisyen, doktor avukat ve savcılar için paket yolda



İngiltere vize kolaylaştırma paketinin şimdilik sadece iş dünyasına yönelik olduğunu belirten Barbara Woodward, akademisyenler, doktorlar, avukatlar, savcılar ve belediyelerin yöneticileri gibi farklı meslek gruplarını da kapsayan yeni bir paket üzerinde daha çalıştıklarını söyledi.