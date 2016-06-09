Şirket araçlarının özel kullanımına sınırlama geliyor

Maliye, şirketlerin satın aldığı arabaları gider göstermesine çok ciddi sınırlamalar getirmeyi planlıyor. Şirkete kayıtlı lüks arabaların eşin dostun özel kullanımına verilmesi dönemi bitiyor. Sokaklardaki lüks araç sayısındaki artışa dikkat çeken Maliye kaynakları, eğer kanuni bir zorunluluk gelse, sokaklardaki birçok lüks aracın ve cipin üzerinde şirket isimleri ve logoları görüleceğini söylüyor.

Son yıllarda vergi konusunda denetimlerini iyice artıran Maliye’den çok önemli bir adım daha geliyor. Habertürk’ten Sefer Yüksel’in edindiği bilgilere göre, bir süredir hummalı bir çalışma içerisinde olan Maliye Bakanlığı, şirketlerin satın aldığı arabaları gider göstermesine çok ciddi sınırlamalar getirmeyi planlıyor.

Son yıllarda şirket sahiplerinin satın aldıkları araçları ve araçlara yaptığı harcamaların gider yazılabilmesinin ciddi olarak suiistimal edildiği tespitine varan Maliye Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde bu duruma “dur” demeyi düşündüğü öğrenildi.

“Zorunluluk olsa hepsi şirket logolu olurdu”

Birçok mükellef ve şirket sahibinin, kendisine, eşine hatta çocuklarına aldığı arabayı şirket adına kaydettiriyor olması ve bu harcamaları gider olarak gösteriyor olmasının önüne geçmek isteyen Maliye’nin yaptığı çalışmanın detayları henüz ortaya çıkmazken, sınırlamanın özellikle lüks otomobillere gelebileceği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra lüks otomobil tanımının yapılıp, belli bir orandan fazlasının gider gösterilmesinin önüne geçileceği de belirtiliyor.

Son yıllarda sokaklardaki lüks araç sayısındaki artışa dikkat çeken Maliye kaynakları, eğer kanuni bir zorunluluk gelse, sokaklardaki birçok lüks aracın ve cipin üzerinde şirket isimleri ve logoları görüleceğini söylüyor. Mükelleflerin eşinin ve çocuklarının özel kullanımında olan araçlarının şirketlerde gider yazılmasının ciddi vergi kaybına neden olduğunu belirten kaynaklar, Maliye’nin yaptığı çalışma ile bu duruma son vermeyi hedeflediğini belirtiyor.

Vergide kayıp ve kaçağı önlemek isteyen Maliye’nin son dönemde özellikle şirketlere yaptığı denetimler dikkat çekmişti. Öyle ki, denetim yapılan bir şirkette, çalışan sayısına göre su damacanası sayısının aşırı fazlalığı Maliye ekiplerinin dikkatini çekmiş, yapılan incelemede şirketin komşusu olan sucudan aldığı damacanaları gider gösterdiği ortaya çıkmıştı. Yine birçok şirket gideri içinde çocuk bezi bile çıkmıştı.

Son iki yıldır raporlara yansıyor

Mevcut kanunda eğer araç şirket aktifine tabi ise o araçla ilgili reddedilmesinde kanunda bir hüküm bulunmuyor. Ancak Maliye’ye yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, çok yaygın olmasa da belli yerlerde son bir buçuk iki yıldır Maliye’nin inceleme elemanları bu konuda rapor yazmaya başladı. İnceleme elemanlarının, yazdıkları raporlarda, şirketlerin üzerine kayıtlı lüks görülen bazı araçların patron kullanımlarını tenkit konusu yaptığı ve “Bu işle ilgili değil şahsi kullanım” diye raporlara yansıtmaya başladığı belirtiliyor. Kanunda şirketlerin aktifinde yer alsa dahi helikopter ve yat gibi araçların hiçbir şekilde gider yazılamayacağının yer aldığını belirten uzmanlar, otomobillerle ilgili olarak da kanun değişikliği ile lüks kabul edilecek araçların tanımlanabileceğini ve yat ve helikopter örneğinde olduğu gibi gider gösterilmesinin reddedilebileceğini söylüyor. Uzmanlar, bunun yapılabilmesi için gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanuna hüküm koyulması gerektiğini belirtiyor.

Ne önlem alınabilir?

-Uzmanlara göre, bir lüks araç tanımı yapılıp bu araçların maliyetinin gider yazılması engellenebilir.

-Geçmiş yıllarda bir aracın aynı zamanda hem işte hem de özel amaçlı kullanımının tespiti halinde kanun aracın yüzde 50’sinin gider yazılmasına izin vermediğini hatırlatan uzmanlara göre, Maliye benzer bir uygulama getirebilir.

-Şirketin büyüklüğü ile ilgili olmayan araçların giderinin kabul edilmemesi hükme bağlanabilir.

-Şirket araçlarının eş, dost ve çocukların kullanımının tespiti halinde ciddi yaptırımlar uygulanabilir.

5 yıl gider olarak yazıyor

Mevcut durumda şirket aktifine araç alımlarında kurumlar vergisine gider yazılıyor. Araca ödenen bedelin KDV ve ÖTV ile ilgili kısmı isteğe bağlı olarak direkt gidere yazılabiliyor. Araca vergi dışında ödenen tutar ise amortisman yoluyla 5 yıl gider olarak yazılıyor. Uzmanlar, uygulama değişikliği halinde küçük şirketlerde ve serbest meslek erbaplarında gelir ve kurumlar vergisinin artacağını belirtiyor.