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Şirket aleyhine haber yapan gazetecilere hapis öngören kanun teklifi, vergi kaçakçıları için ‘etkin pişmanlık' hükümlerini genişletiyor

AKP'li 85 milletvekilinin imzasıyla sunulan teklife göre şirketler aleyhine haber yapan gazeteciler, ‘şöhrete zarar’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek

28 Mart 2022 07:31

AKP'li milletvekillerinin imzasıyla Cuma günü Meclis'e sunulan 39 maddelik torba teklif tartışmalara neden oldu. Yasa teklifi gazetecilere, yaptıkları haberler nedeniyle hapis cezası getiriyor. Aynı düzenlemede daha önce vergi kaçırdığını yakalanmadan önce itiraf edenlere uygulanan ‘etkin pişmanlık' hükümlerinin kapsamı genişletiliyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; düzenlemeye aykırı haber yapan gazeteciler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, bin günden 2 bin güne kadar para cezası alacak. Maddenin gerekçesinde, “Bu şirketler hakkındaki itibari zedeleyici haberler, bu kuruluşlardan fon çekilişine veya bu kuruluşların mali durumlarının bozulmasına ve hatta kuruluşun sektördeki yerine bağlı olarak sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabilecektir” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan daha önce vergi kaçırdığını yakalanmadan önce itiraf edenlere uygulanan ‘etkin pişmanlık' hükümlerinin kapsamı ise genişletiliyor. Verginin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tebliğ edilen oran, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında azaltılacak. Soruşturma anından hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek. 

 

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