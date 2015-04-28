'Sirkeli suyla siber saldırı önlenebilir?'

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Türkiye'de telekomünikasyon yoluyla iletişimin dinlenmesinin tek merkez olan ve ülkenin en büyük veri bilgisine sahip kurum olan TİB’le ilgili olarak, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

TİB'in yeni yönetiminin eski çalışanların neredeyse hepsini sürgüne gönderdiğine ve bu çalışanların kurumla ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarına dikkat çeken Aksünger, işe yeni başlayan elemanların gerekli niteliklere sahip olup olmadıklarını sorguladı.

Ayrıcalıklı olmayan personele mobbing

Yeni yönetimden referansı bulunan herkesin işe başlatıldığı, işe alımlarda akraba, eski tanıdık, hemşehri, tanıdık referansı yeterli olduğu, eğitimin ve liyakatin bir önemi bulunmadığı iddialarını gündeme getiren Aksünger, sunduğu soru önergesinde TİB’e neden gardiyanlardan sonra çok sayıda itfaiye ve zabıta elemanının alınacağını, hiçbir ünvanı bulunmayan kişilerin yüksek ücretler karşılığında neden kuruma transfer edildiğini, neden çalışanlar arasında ayrımcılık yapılarak vasıflı personellere yıldırma politikası uygulandığını sordu.

TİB’de son bir yılda geçici görevli olarak gelen 10’dan fazla hakim ve savcının TİB’e hangi amaçla alındığını soran Aksünger, son bir yılda TİB’e çok sayıda vasıfsız personel alındığını, TİB’de yeni transfer edilenler ve ayrıcalıklı grup dışındakilere yoğun mobbing uygulandığını, çalışanların kategorilere ayırıldığını, başarılı kişilerin evrak biriminde görevlendirilerek vasıfsız işler yaptırıldığını söyledi.

Uzman sıfatları: Hak yolcu, okuyucu, menzilci

Aksünger'in soru önergesinin öne çıkan bir diğer kısmı da, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisinden sonra gündeme gelen siber saldırı iddialarıydı. TİB'in Bilgi İşlem Dairesi'nde, "hak yolcu", "okuyucu" ve "menzilci" gibi sıfatlara sahip bilgi işlem uzmanlarının siber saldırılardan korunmak için sirkeli su sıktığını iddia eden Aksünger, bu durumla ilgili şu soruları sordu:

"Sirkeli su ile siber saldırı önlenebilir mi? Dünyada sirkeli su ile siber saldırıları önleyen ülkeler var mıdır? Türkiye’de siber saldırıları önlemek için sirkeli su kullanılan başka kurum ve kuruluşlar var mıdır? Var ise hangileridir?

"Türkiye’nin en büyük veri bilgilerinin bulunduğu TİB’de siber saldırılara karşı Bilgi İşlem Dairesinde kendilerini ‘hak yolcu’, ‘okuyucu’ ‘menzilci gibi sıfatlandıran uzman personeller tarafından önlem olarak sirkeli su sıkıldığı doğru mudur? Siber saldırıları önlemek için sirkeli su kullanan bu uzman personellere ödenen maaş ne kadardır?"