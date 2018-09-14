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Sirkeci-Harem vapuruna yüzde 30 zam

İDO yetkilileri 10 TL olan geçiş ücretinin 13 TL'ye çıktığını bildirdi

14 Eylül 2018 12:52

İDO yetkilileri tarafından Sirkeci-Harem feribot ücretlerine dün gece yüzde 30 zam geldiği bildirildi. 10 TL olan geçiş ücreti 13 TL'ye çıktı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugünden itibaren seferlerinde geçerli olmak üzere fiyat tarifesine zam yaptı. Daha önce 10 TL’ye alınan bilet  13 TL’den satılıyor.  İDO yetkililerinden yapılan resmi açıklamada, “14 Eylül 2018 tarihinde saat 00:01 ‘den itibaren geçerli olmak üzere 7 Ağustos 2018 tarih ve 2018/5-6 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararlarına istinaden Sirkeci- Harem, İç Hatlar ve Adalar seferleri için fiyat güncellemesi yapılmıştır" denildi. 

 

 

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