'Siri'nin sesi' Apple'a açtığı davayı kaybetti

Türkçe Siri'ye hayat veren seslendirme sanatçısı Yelda Uğurlu'nun Apple'a açtığı davada mahkeme, Siri tarafından kullanılmasına son verilmesi ve gazetelerde ilan verilerek kendisinden özür dilenmesini reddetti.

Uğurlu, dijital asistanda sesinin izinsiz kullanıldığı iddiası ile Apple ve Nuance Communications'ı mahkemeye vermişti; ancak mahkeme Apple'ı suçlu bulmadı.

Uğurlu'nın iddiasına göre, sanatçı sesinin toplu taşıma anonslarında kullanılacağını düşünerek Nuance Communications şirketi ile 2011 yılında sözleşme imzaladı. Ancak Nuance Communications, Apple’ın sanal sesli asistanı Siri’ye Türkçe desteği sunması için teknoloji devine Yelda Uğurlu’nun sesini sattı.

Yelda Uğurlu, bilgilendirilmeden ve onayı alınmadan sesinin Siri’de kullanıldığı iddiası ile Apple’ı ve Nuance Communications’ı mahkemeye verdi ancak mahkeme, sesin taraflar arasında imzalanan sözleşmeye uygun şekilde kullanıldığına kanaat getirdi.

Mahkeme Yelda Uğurlu’nun, sesinin Siri tarafından kullanılmasına son verilmesi ve gazetelerde ilan verilerek kendisinden özür dilenmesi konusundaki davasını reddetti.

Apple'ın yayınladığı iOS 8.3 güncellemesi ile iPhone'lara Türkçe Siri desteği gelmiş ve milyonlarca kişi Yelda Uğurlu ile 'konuşmaya' başlamıştı.