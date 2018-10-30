Şirinevler'deki saldırının sırrı çözüldü: İntikam cinayeti çıktı

Alper KORKMAZ- Müslim SARIYAR - İstanbul (DHA) - ŞİRİNEVLER\'de dün akşam işlenen cinayetin intikam cinayeti olduğu ortaya çıktı. Aracında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Emre Solan\'ın 2013 yılında oyuncu ve model Halit Arslan\'ı bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Olay gece saatlerinde Şirinevler D-100 yanyol üzerinde meydana gelmişti. Emre Solan\'ın aracının yanına yaklaşan bir kişi tarafından pompalı tüfekle başından vurarak öldürüldü. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saldırgan kısa sürede yakalandı. Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan\'ın mankenlik ve oyunculuk yapan kardeşi Halit Arslan\'ın 2013 yılında Emre Solan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Solan\'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi. Mehmet Ali Arslan\'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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