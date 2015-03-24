Şirinevler'de metrobüs yandı

İstanbul Şirinevler'de bir metrobüste yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada metrobüste yolcuların bulunduğu ancak tamamının tahliye edildiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yarım saatlik müdahalenin ardından sönen yangın nedeniyle E-5 üzerindeki metrobüs seferleri durduruldu.

İETT'den yapılan açıklamada, yolculara zarar gelmediği ve yangının sebebi ile ilgili teknik incelemeden sonra bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

İETT açıklamasında "hiçbir yolcuya zarar gelmemiştir" denildi.