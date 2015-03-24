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Şirinevler'de metrobüs yandı

Yangının başladığı sırada içeride yolcular bulunduğu söyleniyor

24 Mart 2015 19:20

İstanbul Şirinevler'de bir metrobüste yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada metrobüste yolcuların bulunduğu ancak tamamının tahliye edildiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yarım saatlik müdahalenin ardından sönen yangın nedeniyle E-5 üzerindeki metrobüs seferleri durduruldu.

İETT'den yapılan açıklamada, yolculara zarar gelmediği ve yangının sebebi ile ilgili teknik incelemeden sonra bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

İETT açıklamasında "hiçbir yolcuya zarar gelmemiştir" denildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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