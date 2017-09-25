Şirinevler metrosunda yangın çıktı

İstanbul Şirinevler metro istasyonunda bugün (24 Eylül 2017) öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangının istasyon girişindeki bir büfeden kaynaklandığı aktarılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Müdahile edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 13.45 sıralarında Bakırköy Ataköy Metro istasyonunun girişindeki büfede çıktı. Yangın nedeniyle metro istasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Siyavuşpaşa, Kocasinan ve Bakırköy itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürüde söndürdü.

İtfaiyenin incelemeleri devam ederken metro seferleri kontrollü yapılıyor. Metro Ataköy istasyonunda durmadan devam ediyor.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.