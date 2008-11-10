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Sireni unutan müdür işinden oldu

Nazilli Sivil Savunma Müdürü Ahmet Yürüç, saat 09.05'te siren çalmadığı gerekçsiyle görevden alındı

10 Kasım 2008 02:00

Nazilli Sivil Savunma Müdürü Ahmet Yürüç, saat 09.05'te siren çalmadığı gerekçesiyle görevden alındı

Nazilli ilçesinde, Mustafa kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, saat 09.05’te siren çalınmadığı gerekçesiyle İlçe Sivil Savunma Müdürü Ahmet Yürüç, Kaymakam Caner Yıldız tarafından görevden alındı.

Nazilli Kaymakamı Caner Yıldız, İstasyon Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendiğini söyledi. Yıldız, törende çelenklerin koyulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saat 09.05’te siren çalınması gerektiğini belirterek, şöyle dedi: "Ancak siren çalınmadı.
Bu görev, Nazilli ilçesi Atatürk’ü anma programının B Genel Hazırlıklar ve Görevliler Bölümünün 8. maddesinde yer aldığı gibi, İlçe Sivil Savunma Müdürü Ahmet Yürüç’e aitti. Bu önemli görev yerine getirilmediği için, ilgili müdürümüz, tarafımdan görevinden alınmıştır ve hakkında da konu ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."

Nazilli İstasyon Meydanı’nda düzenlenen törene, AKP Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, Nazilli Kaymakamı Caner Yıldız, İlçe Garnizon Komutanı Yarbay Hüseyin Ulukaraağaç, Belediye Başkanı Aytekin Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. (AA)

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