Şırdana zam geldi

Şırdan ustası Kasım Baytekin, Adana’da günlük 20 binden fazla şırdan tüketildiğini; ancak hayvan kesiminin az olması nedeniyle şırdana zam geldiğini söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Adana’nın yöresel yemeklerinden şırdan dolmasına her geçen gün talep artıyor. Adanalılar, akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar şırdan tüketiyor. Şırdancılar, günlük 20 binden fazla tüketilmesinden dolayı şırdanı bulmakta zorlanıyor.

Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir mahallesinde tezgahı olan şırdan ustası Kasım Baytekin, şırdanın yapılışı ve servis etmesinin zor olduğunu kaydetti. Baytekin, günlük 20 binden fazla tüketildiği için ülkenin birçok yerinden Adana’ya şırdan geldiğini söyledi. Son dönemlerde hayvancılığın azalmasından dolayı şırdana da zam geldiğini dile getiren Baytekin, “Biz 15 yıl önce şırdanı 1 TL’ye alıyorduk, şimdiyse 5.5 TL’ye alıyoruz. Şırdanın servis ediliş ücreti ise 9 TL’dir. Eskiden servis edilişi 5 TL idi. Şırdana da zam geldi. Bunun nedeni ise eskiye göre hayvan kesimin olmaması ve şırdancıların sayısını artmasıdır” dedi.

Şırdan nasıl yapılır?

Baytekin şırdanın temizleyişini ve yapılışını şöyle anlattı:

"Şırdanları bol tuzla ovup bol suyla yıkıyoruz. Ardından limonlu ve tuzlu suda birkaç saat bekletip temizleme işlemini tekrar yapıyoruz. Temizlenen şırdanların içini doldurmak için malzeme hazırlıyoruz. İç malzeme için domateslerin kabuklarını soyup ince ince doğruyoruz. Soğan, maydanoz ve nane iyice kıyıldıktan sonra pirinci bol suda yıkayıp iç yağı ekliyoruz. Daha sonra salça, baharatlar ve sıvı yağı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Hazırlanan iç malzemeleri daha sonra iyice temizlediğimiz şırdanların içine doldurup ağızlarını dikiyoruz. Daha sonra geniş bir tencereye şırdanları dizip üzerini geçecek kadar su koyuyoruz. Şırdan pişerken çatalla kontrol ediyoruz. Şırdan servis edilirken bol pul biber, kimyon ve turşu veriyoruz.”