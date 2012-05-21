Sırbistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Nikoliç oldu

Sırbistan'da hafta sonu yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu muhalefet lideri Tomislav Nikoliç kazandı. Kamuoyu yoklamalarından çıkan sonuçlar doğrultusunda, seçimi altı yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan Boris Tadiç'in kazanması bekleniyordu.

Sonuçların belli olmasının ardından yenilgiyi kabul eden Tadiç, seçimlerin adil yapıldığını ve net bir sonuç alındığını belirterek halefine iyi şanslar diledi.

Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, sayılan oyların yüzde 76'sına göre, 60 yaşındaki Nikoliç'in oyların yüzde 49,8'ini aldığı belirtildi. Tadiç'in ulaştığı oy oranı ise yüzde 47,2 oldu. Kesin sonucun bugün açıklanması bekleniyor.

Seçimlere katılım oldukça düşük oldu. Sandık başına çağrılan 6 milyon 800 bin seçmenin sadece yüzde 45'i oyunu kullandı. Resmî olmayan bilgilere göre, sandıktan yaklaşık 100 bin geçersiz oy çıktığı belirtiliyor.

Avrupa ile yakınlaşma sürecek

Seçimin galibi Nikoliç yaptığı zafer konuşmasında, Avrupa politikasına ilişkin kuşkulara yanıt verdi.

Sırbistan'ın Avrupa yolundan ayrılmayacağını kaydeden Nikoliç, seçimde "Sırbistan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşması" çabalarının rol oynamadığına, ekonomik sorunların öncelikli olduğuna dikkat çekti.

Nikoliç, seçmenin Tadiç'in lideri olduğu Demokratik Parti'nin yol açtığı sorunları çözebilecek kişiye oyunu verdiğini ifade etti.

Çeşitli uzmanlar da seçim sonuçlarında ekonomik sorunların rol oynadığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Ülkedeki sosyal felaketten Tadiç'in sorumlu olduğunu belirten Sırp uzman Ognjen Pribiceviç, çok sayıda Sırp vatandaşının aylık gelirinin 181 ile 227 euroya kadar düştüğünü kaydetti.

Nikoliç'e çağrı

Seçim sonuçlarının elde edilmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de yeni yönetime çağrıda bulunarak Avrupa yanlısı politikalardan vazgeçilmemesini istedi.

(Deutsche Welle Türkçe)