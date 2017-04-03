Sırbistan'ın yeni cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç oldu

Sırbistan'da Başbakan Aleksandar Vuçiç, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını ilan etti.

İlk sandık sonuçları, Aleksandar Vuçiç'in seçimleri yüzde 55 oy oranıyla kazandığını gösterirken, Vuçiç'in en yakın rakibi Sasa Jankoviç'in yüzde 16 oy alması öngörülüyor. BBC Türkçe'nin haberine göre Vuçiç teşekkür konuşmasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sırpların geleneksel müttefiklere sırt çevirmeden, Avrupa Birliği yolunda ilerleme politikasına oy verdiğini söyleyerek, "Benim için bu seçim gösterdi ki, Sırbistan vatandaşlarının büyük çoğunluğu, Çin ve Rusya ile yakın bağlar korunurken, Avrupa yolunda yürünmesini destekliyor" dedi.

Aleksandar Vuçiç, AB yanlısı Sırp İlerleme Partisi'nin 2014 erken genel seçimlerinde büyük bir zafer kazanmasının ardından başbakan olmuştu.

Radikal Sırp milliyetçisiydi

1990'larda Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç döneminde görev yapan Vuçiç, bir zamanlar radikal bir Sırp milliyetçisiydi. Ancak 2008'de daha ılımlı Sırp İlerleme Partisi'ni kurarak milliyetçi geçmişiyle arasına mesafe koyan Vuçiç, 2012'de AFP haber ajansına verdiği röportajda, "Değiştiğimi saklamıyorum… Bundan gurur duyuyorum" demişti.