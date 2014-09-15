Sırbistan'ı 129-92 yenen ABD Dünya Kupası şampiyonu

FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan’ı 37 sayı farkla 129-92 mağlup eden ABD üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Toplamda 5. kez Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşan ABD, Yugoslavya’nın rekoruna ortak oldu.

FIBA Dünya Kupası finalinde ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

ABD, Kyrie Irving ve James Harden’ın önderliğinde Sırbistan’ı 129-92'lik skorla farklı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üst üste ikinci, toplamda da 5. kez şampiyonluğa ulaşan ABD, Yugoslavya’nın rekorunu egale etti.

NTV Spor’da yer alan habere göre, karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı. Maça 5’te 5 isabetle başlayan Sırbistan ilk 3 dakikayı 10-5 önde geçti. ABD savunmasını aşmakta zorlanmayan Sırbistan, kolay sayılar bulmaya devam etti ve skoru 15-7 yaparak farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Savunma sertliğini artıran ABD, James Harden ve Kyrie Irving’in hücumda devreye girmesiyle arayı kapattı ve 15-0’lık seriyle ilk çeyreğin son 3 dakikasına 22-15 önde girdi. Kyrie Irving’in hücumdaki olağanüstü performansıyla arayı açmaya devam eden ABD, skoru 30-19 yaparak farkı çift hanelere taşıdı ve ilk çeyreği de 35-21 üstün bitirdi. ABD’nin ilk çeyrekteki skor yükünü çeken Kyrie Irving, 6/7 isabetle 15 sayı üretti.

İkinci çeyreğe de Thompson’ın 3 sayılık basketiyle giren ABD, ilk 2 dakikayı 42-26 önde geçti. Farkın açılmasıyla birlike Sırbistan oyun disiplininden uzaklaşmaya başlarken, ABD çeyreğin son 5 dakikasına girilirken 21 sayılık avantaj yakaladı: 50-29. Kyrie Irving ve James Harden’ın 3 sayılık basketleriyle arayı açmaya devam eden ABD, skoru 65-35 yaptı ve farkı 30 sayıya kadar çıkardı. Çok rahat oynayan ABD soyunma odasına 67-41 üstün gitti.

ABD’nin maça ağırlığını koymasında kilit rol oynayan Kyrie Irving 18 sayı üretirken, James Harden da 17 sayıyla oynadı. Faried ve Gay de 7’şer sayıyla katkı yaptı.

Karşılaşmaının üçüncü çeyreğine de hızlı giren ABD, ilk 3 dakikayı 77-48 üstünlükle geçti. James Harden ve Kyrie Irving ile kolay sayılar bulmaya devam eden ABD, oyundan tamamen düşen rakibi karşısında skoru 91-59’a getirdi ve 32 sayılık bir avantaj elde etti. 3. çeyreğin son 4 dakikasına 30 sayının üzerinde bir farkla giren ABD, son çeyreğe de 105-67 önde girdi.

Son çeyreğe çok rahat giren ABD, antrenman maçı havasında oynanan karşılaşmada kolay sayılar üretmeye devam etti. Farkın verdiği rahatlıkla savunma sertliğini azaltan ABD, az süre alan oyuncularına şans verdi. Son çeyrekte oyunu kontrol eden ABD, maçı da 129-92’lik skorla kazandı.

ABD'de Kyrie Irving 26 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle maça damga vururken, James Harden da 23 sayı, 3 ribaund, 2 asistle, Faried ve Thompson da 12'şer sayıyla mücadele etti. Sırbistan'da Kalinic ve Bjelica'nın 18'er sayısıyla Bogdanovic'in 15 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

En değerli oyuncu Irving

ABD'nin bütün maçlarını kazanarak şampiyon olduğu FIBA Dünya Kupası'nda final maçına damga vuran Kyrie Irving, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Turnuvanin en iyi beşi

FIBA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi beşi düzenlenen kupa töreninde açıklandı. En iyi beşta Sırbistan'dan Milos Teodosic, Fransa'dan Nicola Batum, İspanya'dan Pau Gasol, ABD'den Kyrie Irving ve Kenneth Faried yer aldı.