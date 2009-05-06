T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sırbistan'dan Lahey kararına tepki

06 Mayıs 2009 17:40

Sırbistan, Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için kurulan uluslararası mahkemenin dün, eski bir Sırp subayın, 194 Hırvat esirinin öldürülmesiyle ilgili cezasını üç katından fazla artırmasına tepki gösterdi.

Savunma Bakanı Dragan Sutanovaç, mahkemenin kararını "uygunsuz" olarak niteledi.

Mahkemede dün görülen temyiz duruşmasında, Sırp binbaşı Veselin Sljivancanin, 194 Hırvat esirin öldürülmesine yardımcı olmaktan mahkum edilmişti.

Temyiz yargıçları, Sljivancanin hakkında daha önce alt mahkeme tarafından verilen; "esirlerin öldürülmesine yardım etmek ve suç ortaklığından" beraat kararını bozarak, 5 yıllık hapis cezasını da 17 yıla çıkarmıştı. Alt mahkeme Sljivancanin'i sadece, "dövülmesine ve işkence görmesine olanak tanımaktan," 5 yıla mahkum etmişti.

Sırp Bakan ise, iki karar arasındaki büyük ceza farkının, halkın mahkemeye güvenini zedeleyeceğini söyledi.

Mahkeme dün aynı davada, Sljivancanin'in üstü olan Mile Mrksic hakkında verilen 20 yıllık hapis cezasını da onamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24