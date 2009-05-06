Sırbistan'dan Lahey kararına tepki

Sırbistan, Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için kurulan uluslararası mahkemenin dün, eski bir Sırp subayın, 194 Hırvat esirinin öldürülmesiyle ilgili cezasını üç katından fazla artırmasına tepki gösterdi.



Savunma Bakanı Dragan Sutanovaç, mahkemenin kararını "uygunsuz" olarak niteledi.



Mahkemede dün görülen temyiz duruşmasında, Sırp binbaşı Veselin Sljivancanin, 194 Hırvat esirin öldürülmesine yardımcı olmaktan mahkum edilmişti.



Temyiz yargıçları, Sljivancanin hakkında daha önce alt mahkeme tarafından verilen; "esirlerin öldürülmesine yardım etmek ve suç ortaklığından" beraat kararını bozarak, 5 yıllık hapis cezasını da 17 yıla çıkarmıştı. Alt mahkeme Sljivancanin'i sadece, "dövülmesine ve işkence görmesine olanak tanımaktan," 5 yıla mahkum etmişti.



Sırp Bakan ise, iki karar arasındaki büyük ceza farkının, halkın mahkemeye güvenini zedeleyeceğini söyledi.



Mahkeme dün aynı davada, Sljivancanin'in üstü olan Mile Mrksic hakkında verilen 20 yıllık hapis cezasını da onamıştı.

