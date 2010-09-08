-SIRBİSTAN'DAN KOSOVA TAVİZİ BELGRAD (A.A) - 08.09.2010 - AB ile yaptığı görüşmelerde Kosova konusunda önemli bir taviz veren Sırbistan, bağımsızlık ilan eden, ancak kendisinin tanımadığı bu ülkeyle diyalog kapısını araladı. Uluslararası Adalet Divanı'nın, Kosova'nın bağımsızlık ilan etmesinin uluslararası hukuka aykırı olmadığı yönünde bir karar vermesi sonrasında, bu ülkenin durumuna ilişkin olarak Sırbistan tarafından, BM Genel Kurulu karar tasarısı hazırlandı. Belgrad yönetimi, bu karar tasarısının içeriğine sert tepki gösteren AB ile mutabakata vardı ve AB'nin isteği doğrultusunda metni yumuşattı. Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Sırbistan-Kosova diyaloğu yolunun açılmasına ilişkin olarak bir formül üzerinde, AB ile mutabakata varıldığı" belirtilerek, bunun karar tasarısına yansıtılacağı kaydedildi. Açıklamada, karar tasarısında, Belgrad-Priştine diyaloğunun başlatılması çağrısının yer alacağı ifade edildi.