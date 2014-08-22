Sırbistan'daki toplu mezarda Kosovalı Arnavutlara ait 46 ceset bulundu

Sırbistan’ın güneyinde bulunan bir toplu mezarda, Kosovalı Arnavutlara ait 46 ceset bulundu. Kimlik tespiti yapılan 16 kurbanın kalıntıları Kosovalı yetkililere teslim edildi

Al Jazeera'nin haberine göre, Sırbistan'ın güneyindeki Raşka kenti yakınlarında bulunan Rudnitsa yerleşkesindeki toplu mezarda sona eren çalışmaların ardından, Kosovalı Arnavutlara ait 46 ceset ve kalıntılar bulundu.

Sırbistan Kayıp Kişiler Komitesi Başkanı Velyko Odaloviç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimlik tespiti yapılan 16 kurbanın kalıntılarının, ailelerine ulaştırılması için Kosova'daki polis ve adalet misyonu EULEX'e teslim edileceğini söyledi.

Toplu mezarda 46 ceset bulunduğunun fakat bu sayının daha da yüksek olabileceğini belirten Odaloviç, "Bulduğumuz bazı kalıntıların bulunan cesetler ile bir ilişkisi yoktu. Dolayısıyla, bu kalıntıları değerlendirebilmemiz için özel analizler yapılması gerekecek. Bulunan ceset ve kalıntıların kimlik tespitinde Bosna Hersek'te bulunan Uluslararası Kayıp Kişiler Komitesi de çalışıyor" dedi.

Cesetlerine ulaşılmayan 1700 kişi daha var





Kosova Kayıp Kişileri Komitesi Başkanı Prenk Gyetay de bu kapsamda iki ülke arasında gerçekleştirilen işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışmaların sona ermesine rağmen bölgedeki farklı yerlerde kalıntılar bulunabileceği ihtimaline değinen Gyetay, detaylı bilgiler elde edindiğinde çalışmaların tekrar başlatılabileceğini açıkladı.

Kosova'daki savaşta hayatını kaybeden, ancak halen cesedine ulaşılamayan, çoğunluğu Arnavut 1700 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Kosovalı Arnavutların bağımsızlığını isteyen Kosova Kurtuluş Ordusu ve Sırbistan ordusu arasında 1998 ve 1999 yılları arasında savaş meydana geldi.

Sırp ordusu Müslüman Arnavutlar’a yönelik etnik temizlik girişiminde bulundu.

NATO’nun Sırbistan’ı bombalaması ve Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle ile savaş sona erdi.