Sırbistan'daki derbide deplasman takımının taraftarları yakılmaya çalışıldı

Sırbistan Süper Ligi’nde şampiyonluk için yarışındaki Partizan ile Kızılyıldız arasındaki maçtan önce sıkı güvenlik önlemleri alındı. Stadyumda yapılan kontrollerde Partizan taraftarlarının deplasman taraftarının oturacağı tribünün pankart asılan bölümleri ve koltuklarına gizlice, gözle görülmeyen yanıcı maddeler sürdüğü ortaya çıktı.

Fatih Saboviç’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, şampiyonluk için birbiriyle kıyasıya bir mücadele içinde olan Partizan ile Kızılyıldız, cumartesi günü Sırbistan Süper Ligi’nin 26. haftasında karşı karşıya geldi. Belgrad derbisi öncesinde, futboldan çok güvenlik önlemleri konuşuldu ancak bu kontroller sayesinde bir facianın önüne geçilmiş olunabileceği belirtiliyor.

1 saat temizlediler

Polis, karşılaşma öncesinde son kez tribünlerde güvenlik açığı olup olmadığını kontrol ederken, tesadüf eseri bu durumu fark etti. Stada yetkililer çağrıldı ve bilimsel incelemeler yapıldı. Tetkikler sonrası tribünlere yanıcı maddeler sürüldüğü anlaşıldı.

Güvenlik güçleri, Kızılyıldız taraftarını beklenenin aksine tribüne 1 saat geç aldı. Tribünler ve koltuklardaki yanıcı maddeler temizlendi. Partizan taraftarlarının amacının, maç esnasında Kızılyıldız’ın pankartlarını bir şekilde ateşe verip, tribünün tamamen yanmasına yol açmak olduğu anlaşıldı.

Partizan 2-1 galip geldi

Polisin dikkati sayesinde, belki de büyük bir facianın önüne geçildi. Partizan taraftarları, stadı temizlemeye çalışan güvenlik güçleriyle uzun süre kavga etti. Karşılaşma 2-1 Partizan’ın galibiyeti ile sona erdi. Kızılyıldız mücadelede iki penaltı kaçırdı.

Partizan’ın gollerini Drincic ve Kojic, Kızılyıldız’ın tek golünü ise Mrdja kaydetti. Mücadele bitiminde Kızılyıldızlılar, Partizan Kulübü’ne maddi zarar vermek amacıyla deplasman tribünündeki koltukları kendileri ateşe verdi. Ligde 59 puana ulaşan Partizan, bu galibiyetle bitime 4 hafta kala 62 puanlı lider Kızılyıldız’la farkı 3’e indirdi.