T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sırbistan'daki derbide deplasman takımının taraftarları yakılmaya çalışıldı

Sırbistan'daki derbide Partizan taraftarlarının, Kızılyıldız taraftarının bulunduğu tribünü ateşe verebilmek için stadyum koltuklarına yanıcı madde sürdüğü ortaya çıktı

28 Nisan 2014 18:40

Sırbistan Süper Ligi’nde şampiyonluk için yarışındaki Partizan ile Kızılyıldız arasındaki maçtan önce sıkı güvenlik önlemleri alındı. Stadyumda yapılan kontrollerde Partizan taraftarlarının  deplasman taraftarının oturacağı tribünün pankart asılan bölümleri ve koltuklarına gizlice, gözle görülmeyen yanıcı maddeler sürdüğü ortaya çıktı.

Fatih Saboviç’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, şampiyonluk için birbiriyle kıyasıya bir mücadele içinde olan Partizan ile Kızılyıldız, cumartesi günü Sırbistan Süper Ligi’nin 26. haftasında karşı karşıya geldi. Belgrad derbisi öncesinde, futboldan çok güvenlik önlemleri konuşuldu ancak bu kontroller sayesinde bir facianın önüne geçilmiş olunabileceği belirtiliyor.

 

1 saat temizlediler

 

Polis, karşılaşma öncesinde son kez tribünlerde güvenlik açığı olup olmadığını kontrol ederken, tesadüf eseri bu durumu fark etti. Stada yetkililer çağrıldı ve bilimsel incelemeler yapıldı. Tetkikler sonrası tribünlere yanıcı maddeler sürüldüğü anlaşıldı.

Güvenlik güçleri, Kızılyıldız taraftarını beklenenin aksine tribüne 1 saat geç aldı. Tribünler ve koltuklardaki yanıcı maddeler temizlendi. Partizan taraftarlarının amacının, maç esnasında Kızılyıldız’ın pankartlarını bir şekilde ateşe verip, tribünün tamamen yanmasına yol açmak olduğu anlaşıldı.

 

Partizan 2-1 galip geldi

 

Polisin dikkati sayesinde, belki de büyük bir facianın önüne geçildi. Partizan taraftarları, stadı temizlemeye çalışan güvenlik güçleriyle uzun süre kavga etti. Karşılaşma 2-1 Partizan’ın galibiyeti ile sona erdi. Kızılyıldız mücadelede iki penaltı kaçırdı.

Partizan’ın gollerini Drincic ve Kojic, Kızılyıldız’ın tek golünü ise Mrdja kaydetti. Mücadele bitiminde Kızılyıldızlılar, Partizan Kulübü’ne maddi zarar vermek amacıyla deplasman tribünündeki koltukları kendileri ateşe verdi. Ligde 59 puana ulaşan Partizan, bu galibiyetle bitime 4 hafta kala 62 puanlı lider Kızılyıldız’la farkı 3’e indirdi.

ETİKETLER

sırbistanpartizankızılyıldızderbimaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24