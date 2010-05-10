Sırbistan'da yeni toplu mezar

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Savcı, toplu mezarın Kosova'ya 30-40 km uzaklıkta, Sırbistan'ın güneybatısındaki Raska kenti yakınlarında bulunduğunu ifade ederek, burada kazı çalışmalarının yakında başlayacağını ve kurbanların sayısının tanıkların verecekleri ifade ile havadan fotoğrafların analiziyle değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.



Sırbistan'ın geçmişinin karanlık safhalarından kaçmaya çalışmadığını bir kez daha ispatladıklarını belirten savcı, Belgrad'ın uyrukları ve makamlarından bağımsız şekilde tüm bu suçların faillerini adalet önüne çıkarmaya hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.



Kosova'da öldürülen yüzlerce sivilin ceseti, Yugoslavya'nın eski devlet başkanı Slobodan Miloşeviç'in polis güçleri tarafından özellikle Belgrad yakınları olmak üzere Sırbistan'ın çeşitli yerlerine götürülmüş ve gömülmüştü. (AA)