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Dünya

Sırbistan'da yeni toplu mezar

Sırbistan'da Kosova yakınlarında ortaya çıkarılan büyük bir toplu mezarda, 1998-1999 yıllarındaki savaşta öldürülen 250 civarında Kosovalı Arnavutun cesedinin bulundu

10 Mayıs 2010 03:00

T24-  Sırp savaş suçları savcısı Vladimir Vukçeviç, Sırp savaş suçları savcılığı ve Eulex'in (Kosova Avrupa polis ve adalet misyonu) ortaklaşa çalışmada 250 Kosovalı Arnavutun cesedinin bulunduğu tahmin edilen bir toplu mezar ortaya çıkardığını belirtti.


Savcı, toplu mezarın Kosova'ya 30-40 km uzaklıkta, Sırbistan'ın güneybatısındaki Raska kenti yakınlarında bulunduğunu ifade ederek, burada kazı çalışmalarının yakında başlayacağını ve kurbanların sayısının tanıkların verecekleri ifade ile havadan fotoğrafların analiziyle değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.


Sırbistan'ın geçmişinin karanlık safhalarından kaçmaya çalışmadığını bir kez daha ispatladıklarını belirten savcı, Belgrad'ın uyrukları ve makamlarından bağımsız şekilde tüm bu suçların faillerini adalet önüne çıkarmaya hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.


Kosova'da öldürülen yüzlerce sivilin ceseti, Yugoslavya'nın eski devlet başkanı Slobodan Miloşeviç'in polis güçleri tarafından özellikle Belgrad yakınları olmak üzere Sırbistan'ın çeşitli yerlerine götürülmüş ve gömülmüştü. (AA)

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