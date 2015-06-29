Sırbistan'da tartışmalı 'suikastçı' heykeli



Sırbistan’da pazar günü Avusturya Macaristan Prensi Franz Ferdinand'ı öldürerek Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açan suikastçı Gavrilo Princip'in heykelinin açılışı yapıldı.

Belgrad'da yüzlerce kişilik kalabalığın önünde açılan 2 metrelik bronz heykel tartışmalara da yol açtı.

Sırbistan Devlet Başkanı Tomislav Nikolic, Princip'i “özgürlük savaşçısı ve bir kahraman“ olarak nitelendirdi.

Nikolic, açılıştaki konuşmasında, "Bugün gerçeklerden korkmuyoruz. Gavrilo Princip, bir kahramandı, özgürlük düşüncesinin, tiranların öldürülmesinin sembolüydü“ dedi.

Nikolic, Sırbistan dışında Princip'in bir terörist olduğunu düşünenlere hitaben ise “Diğerleri ne isterse düşünebilir” ifadelerini kullandı.

14 milyon insan öldü

Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun ülkesini işgal etmesine karşı çıkan Sırp milliyetçisi Princip, 28 Haziran 1914'te tahtın varisi Ferdinand'ı vurarak Avrupa'yı Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyen olayların önünü açmıştı.

Bosna'daki Sırplar Princip'i bir kahraman olarak algılarken, Hırvatlar ve Müslümanlar bir katil olarak görüyor. Birinci Dünya Savaşı başladığında çoğu Müslüman ve Hırvat, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bağlı olmayı tercih etti.

Birinci Dünya Savaşı'nda 14 milyon insan öldü. Ölenlerin 5 milyonu sivil, 9 milyonu da askeri personeldi. Princip, suikast sonrası hemen tutuklanmış ve savaş sona ermeden birkaç ay önce ölmüştü.