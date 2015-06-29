T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sırbistan'da tartışmalı 'suikastçı' heykeli

Sırplar, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına yol açan suikastçı Gavrilo Princip’in heykelini dikti. Sırbistan Devlet Başkanı, Princip’i “özgürlük savaşçısı” olarak nitelendirdi.

29 Haziran 2015 21:01


Sırbistan’da pazar günü Avusturya Macaristan Prensi Franz Ferdinand'ı öldürerek Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açan suikastçı Gavrilo Princip'in heykelinin açılışı yapıldı.

Belgrad'da yüzlerce kişilik kalabalığın önünde açılan 2 metrelik bronz heykel tartışmalara da yol açtı.

Sırbistan Devlet Başkanı Tomislav Nikolic, Princip'i “özgürlük savaşçısı ve bir kahraman“ olarak nitelendirdi.

Nikolic, açılıştaki konuşmasında, "Bugün gerçeklerden korkmuyoruz. Gavrilo Princip, bir kahramandı, özgürlük düşüncesinin, tiranların öldürülmesinin sembolüydü“ dedi.

Nikolic, Sırbistan dışında Princip'in bir terörist olduğunu düşünenlere hitaben ise “Diğerleri ne isterse düşünebilir” ifadelerini kullandı.

14 milyon insan öldü

Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun ülkesini işgal etmesine karşı çıkan Sırp milliyetçisi Princip, 28 Haziran 1914'te tahtın varisi Ferdinand'ı vurarak Avrupa'yı Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyen olayların önünü açmıştı.

Bosna'daki Sırplar Princip'i bir kahraman olarak algılarken, Hırvatlar ve Müslümanlar bir katil olarak görüyor. Birinci Dünya Savaşı başladığında çoğu Müslüman ve Hırvat, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bağlı olmayı tercih etti.

Birinci Dünya Savaşı'nda 14 milyon insan öldü. Ölenlerin 5 milyonu sivil, 9 milyonu da askeri personeldi. Princip, suikast sonrası hemen tutuklanmış ve savaş sona ermeden birkaç ay önce ölmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Sırplar Birinci Dünya SavaşıGavrilo PrincipDevlet Başkanı PrincipAvusturya Macaristan Prensi Franz FerdinandBirinci Dünya SavaşıDevlet Başkanı Tomislav Nikolic PrincipPrincipSırbistanMacaristanSırpHaziranFerdinand

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24