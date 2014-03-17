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Dünya
Deutsche Welle

Sırbistan'da seçim depremi

Sırbistan'da dün yapılan genel seçimler ülkenin kanıksanan siyasi yapısını baştan aşağı değiştirdi.

17 Mart 2014 11:44


Resmi olmayan sonuçlara göre Sırbistan'da yapılan erken seçimlerin galibi Aleksandar Vuçiç liderliğindeki Sırp İlerleme Partisi (SNS) oldu. Oyların yüzde 48,7'sini toplayan SNS, 250 sandalyeli parlamentoda 157 milletvekiliyle temsil edilecek.

SNS'in tarihi zaferine karşın onyıllardır Meclis'te temsil edilen 3 parti baraj engelini aşamadı. Sırbistan Demokrat Partisi (DSS), Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Sırbistan Birleşik Bölgeleri (URS) yüzde 5 oy barajına takıldı.

Uzun yıllar iktidarda kalan, bir süredir ana muhalefet partisi konumunda bulunan Demokratik Parti (DS) de seçmenin tepkisinden payını aldı. Son genel seçimlerde yüzde 25 oy alan DS, yüzde 6'ya düştü.

Başbakan İvitsa Daçiç'in liderliğini yaptığı Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) yüzde 14'lük oy oranını korudu. Daçiç, Meclis'te 45 sandalye elde eden partisinin SNS ile koalisyon hükümeti kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Hedefi yolsuzlukla mücadele

44 yaşındaki Vuçiç'in partisi SNS, seçimlerin 2 yıl öne alınmasını sağlamıştı. SNS, yolsuzlukla mücadele ve ekonomide kapsamlı reformlar vaad etmişti. İşsizlik oranının yüzde 27'yi bulduğu Sırbistan, kamu borçlarının yüksekliği ve yaygın yoksullukla dikkat çekiyor. Ortalama aylık ücret 350 euro civarında seyrediyor.

"Yolsuzluk Sırbistan'ı boğuyor. Siyasetin, idarenin, yargının, ekonominin ve ticaretin önündeki en büyük engel yolsuzluktur" diyen Aleksandar Vuçiç, başarılı yolsuzlukla mücadele operasyonlarıyla kamuoyunda olumlu not toplamıştı. Vuçiç, mutlak çoğunluğa rağmen diğer partilerle işbirliği için görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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