-SIRBiSTAN'DA MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM GÖSTERİSİ BELGRAD (A.A) - 19.04.2011 - Sırbistan'da erken seçim talep eden muhalefet partilerinin üyeleri gece Cumhurbaşkanlığı binası önünde ve çeşitli kentlerde protesto gösterisi düzenledi. Sırbistan'da ana muhalefetteki Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanı Tomislav Nikoliç'in cumartesi günü ölüm orucu başlatması ve durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılması yandaşlarını sokaklara döktü. Başkent Belgrad'daki Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan partililer, erken seçim ilan edilmesi yönünde çeşitli sloganlar attı. Polisin dağılmaları yönünde uyardığı eylemcilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman tartışma yaşandı. AB yanlısı hükümet ve Devlet Başkanı Boris Tadiç aleyhine slogan atan kalabalıktan bazılarının zaman zaman polis barikatını aşarak Cumhurbaşkanlığı binasına yaklaşmak istemelerine güvenlik güçleri izin vermedi. SNS Genel Başkan Yardımcısı Aleksandara Vuçiç, taşkınlık yapmak isteyen göstericileri uyararak, onları şiddetten uzak durmaya davet etti. Gece yarısına kadar devam eden eylemde yürüyüş yapmalarına izin verilmeyen kalabalık daha sonra dağıldı. Muhalefetin erken seçim talebiyle başlattığı eylemler, Sırbistan'ın Kralyevo, Çaçak, Kruşevac ve Niş şehrinde de yapıldı. Sırp muhalefeti benzer eylemleri önümüzdeki günlerde de yapacağını duyurdu. -NİKOLİÇ ÖLÜM ORUCUNDAN VAZGEÇMİYOR Bu arada, erken seçim talebiyle cumartesi günü ölüm orucu başlatan ve sağlık durumu kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan SNS lideri Tomislav Nikoliç'in hala yiyecek ve su almayı reddettiği bildirildi. Nikoliç'in kaldırıldığı Belgrad Klinik Merkezi (KBC) Müdürü Refik Huskiç, yaptığı açıklamada, Nikoliç'in sağlık durumunun şu anda daha da kötüleştiğini, doktorların ısrarına rağmen eyleminden vazgeçmediğini söyledi. Sırp İlerleme Partisi'nin lideri Nikoliç, Belgrad'daki Sırbistan Milli Meclisi binasının önünde cumartesi günü yapılan mitingde, partililere ölüm orucu başlattığını ifade ederek, ''Seçimlerin ilan edilmesi için normal ve demokrat bir parti olarak yapabileceğimizi yaptık. Şiddet ve Belgrad'ın yıkılmasını istemiyoruz, şimdi ise kurban sunuyoruz. Sırbistan bazen birkaç kurbanı hak eder'' diye konuşmuştu. Mitingin ardından Nikoliç, ölüm orucunu Sırbistan Milli Meclisi binasında sürdürmüştü. Sırbistan'da 17 partinin koalisyonuyla oluşan ve 2 Boşnak partisinin de iki bakanla temsil edildiği AB yanlısı hükümet, ekonomik krizle mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle sık sık eleştiriliyor. Muhalefetteki milliyetçi partiler, sık sık erken seçim talebinde bulunuyor. Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, muhalefet partilerinin erken seçim talepleriyle ilgili olarak, seçimlerin Sırbistan'ın AB ile üyelik müzakere sürecinin başlamasından sonra yapılacağını açıklamıştı.