-SIRBİSTAN'DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ BELGRAD (A.A) - 10.04.2011 - Sırbistan'ın Çaçak kenti yakınlarında ''Cesna 172'' tipi uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, kalkışından yaklaşık 25 dakika sonra arızalanan uçak, havada alev almaya başladı. Mrçayevci köyü yakınlarına düşen uçağın içindeki pilot ile yolcu olarak bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye, polis ekiplerinin yanı, sıra uçağın düşme nedenini araştırmak üzere Sivil Havacılık Müdürlüğü de bir ekip gönderdi. Uçakta ölenlerin kimliğiyle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug, uçağın panoramik uçuşlar için kullanıldığını bildirdi.