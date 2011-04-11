T24 LogoT24 Logo
Dünya

SIRBİSTAN'DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ BELGRAD (A.A)

11 Nisan 2011 01:43

-SIRBİSTAN'DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ BELGRAD (A.A) - 10.04.2011 - Sırbistan'ın Çaçak kenti yakınlarında ''Cesna 172'' tipi uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, kalkışından yaklaşık 25 dakika sonra arızalanan uçak, havada alev almaya başladı. Mrçayevci köyü yakınlarına düşen uçağın içindeki pilot ile yolcu olarak bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.  Bölgeye, polis ekiplerinin yanı, sıra uçağın düşme nedenini araştırmak üzere Sivil Havacılık Müdürlüğü de bir ekip gönderdi. Uçakta ölenlerin kimliğiyle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.  Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug, uçağın panoramik uçuşlar için kullanıldığını bildirdi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24