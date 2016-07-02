Sırbistan'da kafe baskını; 5 ölü 20 yaralı

Sırbistan'ın başkent Belgrad'a 50 kilometre uzaklıkta bulunan Zrenjanin kentinde silahlı bir kişinin kafede açtığı rastgele ateşi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Sırbistan güvenlik birimleri eşini ve 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi de yaralayan zanlının yakalandığını duyurdu.

Eşini arkadaşlarıyla görünce silahını alıp gelmiş

Milliyet'in haberine göre, Svetozar Manojlovic isimli bir görgü tanığı saldırganın kafeye geldiğini eşini bir grup arkadaşıyla gördükten sonra kafeden ayrıldığını ve daha sonra tekrar geldiğini ancak bu kez elinde bir silah bulunduğunu söyledi. "Silahını çıkardı, önce havaya daha sonra çevreye ateş açtı" diyen Manojlovic, önce yanındaki bir kişinin yere yığıldığını ardından da diğerlerinin yere yığıldığını söyledi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, kafede bulunanların saldırganın kaçmaya çalıştığı sırada elinden silahını almaya başardığını aktararak, olay yerine gelen polisleri saldırganı yakaladıklarını söyledi. Saldırının büyük bir ihtimalle kıskançlık nedeniyle gerçekleştirildiğini ifade eden Stefanovic, tanıkların saldırganın oldukça sakin ve normal göründüğünü söylediğini aktardı.

7 yaralının durumu ciddi

Saldırganlar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken 7'sinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.