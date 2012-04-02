Sırbistan'da diskotekte yangın: 6 ölü

Sırbistan'ın ikinci en büyük kenti Novi Sad'taki bir diskotekte çıkan yangında 6 kişi öldü, 22 kişi ağır yaralandı.

Ülkenin en büyük diskoteklerinden biri olan "Kontrast"ta sabaha karşı çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

İçeride bulunan 500'den fazla kişi alevlerden kaçmaya çalışırken birbirini ezdi. 3 kadın ve 3 erkek alevler içinde kalarak yaşamını yitirirken, 22 kişi ezilerek ya da dumandan zehirlenerek yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin 3 saatte kontrol altına alabildiği yangına, diskoteğin eskimiş elektrik tesisatının neden olduğu sanılıyor. Diskotek sahibi gözaltında.