Sırbistan'a operasyonun 10'uncu yıldönümü

* NATO'nun Sırbistan'a karşı düzenlediği ve Kosova Savaşı'nı sona erdiren, 3 binden fazla kişinin ölümüne yol bombardımanının başlangıcının 10. yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan'da anma törenleri düzenlendi.



* Kosova Başbakanı Haşim Taci ise NATO bombardımanının başlangıcını "tarihi bir gün" sözleriyle değerlendirdi ve NATO'nun duruma müdahale etmesinin, "Kosova'nın tarihinde, özgürlük ve anlamlı demokrasinin inşasında yeni bir sayfa açtığını" söyledi



NATO güçleri, 24 Mart 1999 tarihinde o dönem Sırbistan Devlet Başkanı olan Slobodan Miloşeviç'i Kosova'da ayrılıkçı güçlere karşı saldırılarına son vermeye zorlamak için, Sırbistan'ı bombalamaya başlamıştı.



Kosova Savaşı'nda yaklaşık 10 bin kişi ölmüş, 800 bin kişi yerlerinden olmuştu. Eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç, Lahey'deki eski Yugoslavya için kurulan BM savaş suçları mahkemesinde Bosna ve Kosova'da "soykırım yapmaktan" yargılandığı sırada 2006 yılında hayatını kaybetmişti.



Sırbistan hükümeti, bombardımanın yıl dönümü nedeniyle özel bir toplantı yaparken, Sırp bakanlar, bombalanan yerlere çelenkler bıraktılar. Okullarda, bombardımanda ölenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve 1999'daki bombardımana atfen ülkede hava saldırısını bildiren sirenler çaldı.



Başbakan Mirko Cvetkoviç, "Ülkemize saldırı yasadışı bir eylemdi. Sırbistan, o trajik günleri unutmayacak" açıklamasını yaparken, törenlere, Belgrad yönetimini, Kosova'nın kontrolünü BM ve NATO'ya bırakmaya zorlayan bombardıman nedeniyle süregelen "Batı karşıtı hassasiyet" damgasını vurdu.



Cvetkoviç, konuşmasında NATO bombardımanında 89'u çocuk 2500 sivil ile 1002 asker ve polisin öldüğünü hatırlattı.



Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç de, "Sırpların, toplu halde bombalandığı ve suçlandığı" bir dönemde yapılan bombardımanın trajik bir olay olduğunu kaydetti.



Kosova'dan teşekkür



Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu, Kosova kurumları ve halkının, NATO'nun 10 yıl önceki harekatı dolayısıyla ittifak ülkelerine ve özellikle ABD'ye şükran duyduğunu, Kosova'nın NATO harekatından 10 yıl sonra kendi devletine sahip olduğunu belirtti.



NATO'nun hava harekatının 10 yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Seydiu, hava harekatının başladığı 24 Mart 1999 gününün Kosova ve bölge tarihinde özel bir yeri olduğunu kaydederek, "siyaset dilinden anlamayan Belgrad yönetimine askeri güçle yanıt verildiğini" söyledi.



Seydiu, NATO'nun 78 gün süren hava saldırısıyla Kosova halkını yok olmaktan kurtardığını vurguladı.



Taçi: Tarihi bir an



Kosova Başbakanı Haşim Taçi de mesajında, NATO müdahalesinin Kosova ve demokratik dünya için büyük tarihi bir an olduğunu belirtti.



Taçi, Kosova halkının, haklı savaşına, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine destek olan Batılı ülkelere, ABD'ye ve bütün dost ülkelere teşekkürü daima borç bileceğini ifade etti.



NATO hava harekatının başarıyla sonuçlanmasıyla, Kosova tarihinde yeni bir dönemin, özgürlük ve demokratik toplum inşa döneminin başladığını belirten Taçi, savaşta olduğu gibi, geçiş döneminde de Kosova'ya destek olan ülkelerin, bugün Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde Kosova'nın yapılanmasına ve güvenliğine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.



Kosova'nın, demokratik ülkelerin desteğiyle 17 Şubat 2008'de ilan ettiği bağımsızlığını çok sayıda ülkenin tanıdığına işaret eden Haşim Taçi, bağımsızlığın güçlü bir siyasi birlik, güvenlik, barış ve hoşgörü içinde ikinci yıla ayak bastığına kaydetti.



Taçi, Kosova'nın Avro-Atlantik ve uluslararası bütün kurumlara üye olabilmek için gerekli kriterleri yerine getirme konusunda ciddi çalışmalar yaptığını savundu.



Eski Kosova Başbakanı ve Kosova Refah Partisi (AAK) lideri Ramuş Haradinay da NATO Genel Sekreteri Jaap De Hoop Scheffer'a gönderdiği teşekkür mektubunda, NATO'nun yardımını takdirle karşıladıklarını vurguladı.



Kosova'nın bağımsızlığı, halen aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 56 ülke tarafından tanınıyor.