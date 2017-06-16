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Dünya

Sırbistan’a ilk kadın ve ilk eşcinsel başbakan atandı

Sırbistan’ın yeni Başbakan’ı Ana Brnabiç daha önce kamu yönetimi ve yerel yönetimlerde görev yapmıştı

16 Haziran 2017 13:49

Muhafazakar bir ülke olan Sırbistan'da, başbakanların parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Fakat Sırbistan'da Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç'in partisi müttefikleriyle birlikte parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu için bu konuda herhangi bir sorun yaşaması beklenmiyor. Ancak ittifaktaki küçük partilerden Birleşik Sırbistan'ın lideri Dragan Markovic Palma "O benim başbakanım değil" dedi.

Sırbistan'da böyle bir atama birkaç yıl önce hayal bile edilemezdi. Fakat AB'ye girmek isteyen ülke, bunu daha toleranslı bir ülke olmanın kanıtı olarak sunmak istiyor.

Brnabiç İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile birlikte Avrupa'daki az sayıdaki eşcinsel başbakanlardan biri olacak.

 “Brnabiç’in başbakanlık pozisyonu sembolik"

BBC'nin Sırbistan'daki muhabiri Guy De Launey, Brnabiç'in başbakanlık pozisyonunun sembolik olacağını, ülkedeki en güçlü siyasi figürün Başkan Vuçiç olmaya devam edeceğini söylüyor.

Ülkenin başkenti Belgrad'daki Eşcinsel Onur Yürüyüşü aşırı sağcıların saldırmasının ardından 2010'da yasaklanmış, ancak 2014'ten itibaren ve yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar yapılabilmişti.

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