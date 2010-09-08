-SIRBİSTAN YARI FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Sırbistan, Teodosic'in son saniyelerde attığı üçlükle İspanya'yı 92-89 yendi ve yarı finale yükseldi. Üçlüklerle başlayan maçın 5. dakikası 13-13 beraberlikle geçildi. Rakibine göre daha iyi şut yüzdesi yakalayan Sırbistan, İspanya'nın değerlendiremediği hücumlar sonrası geriye koşamadığı anları iyi kullandı. Bjelica ve Velickovic'in üçlükleriyle üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Sırbistan, 7. dakikada 10 sayılık üstünlük (23-13) yakaladı. Alan savunmasına dönen İspanya, kalan 3 dakikada rakibine sadece 4 sayıya izin verdi ve suskunluğunu da Navarro ile sonlandırdı. Navarro'nun 13, Bjelica'in 11 ve Velickovic'in 10 sayı bulduğu maçın ilk çeyreğini Sırbistan 27-23 önde kapadı. Maçta ikinci periyodun başında her iki ekip de hücumlardan boş döndü. Savunmaların sertleştiği, yakın temasın arttığı bu çeyrekte her iki ekip pota altını iyi kapattı. Tempoyu yavaşlatan ve rakibinin hızlı hücumlarını engellemeye çalışan İspanya, Llull'un basketiyle 13. dakikada farkı 1 sayıya (29-28) indirdi. Savunma ribaundlarını da toplayan İspanya, yakaladığı ivmeyi daha fazla sürdüremedi ve Sırbistan yeniden üçlüklerle sayı üretti. Keselj ile skor bulmaya başlayan Sırplar, alan savunmasıyla rakibine pota altında sayı izni vermedi. Teodosic'in basketiyle 15. dakikayı 34-28 önde geçen Sırbistan karşısında İspanya Garbajosa'nın üçlükleriyle ayakta kalmaya çalıştı. Ancak son dakika içinde Krstic ve Keselj ile sayılar bulan Sırbistan, ilk yarıyı da 8 sayı farkla 49-41 önde kapadı. İlk yarıda üçlükleriyle takımına hayat veren Garbajosa, ikinci yarının başlarında da skor bularak takımının denge kurmasını sağladı. İspanya, bu oyuncusunun basketleriyle 22. dakikada 49-49 beraberliği yakaladı. Bu devrede rakibine önde basan ve top kayıplarına zorlayan İspanyollar, Navarro'nun basketiyle 23. dakikada da 51-49 öne geçti. Ancak Velickovic'in üçlüğüyle maçı bırakmayan Sırbistan, son dakikalarında rakibinin hücum faullerini iyi değerlendirdi ve Krstiç'in basketiyle 3. periyodu da 67-64 önde tamamladı. Sırbistan, Savanovic ve Keselj'in üçlükleriyle 31. dakikada 8 sayılık üstünlük (72-64) yakaladı. Alan savunmasına dönen İspanya'ya dışardan cezayı kesen Sırbistan, Bjelica ve Savanovic'in basketleriyle 36. dakikaya kadar 8 sayılık üstünlüğünü (86-78) korudu. Savunmada gayretli oynayan Fernandez ile sayılar bulan İspanya, 38. dakikada oyuna tekrar ortak oldu (86-84). Maçın son dakikasına 89-87 Sırbistan üstünlüğüyle girildi. İspanya bitime 25.8 saniye kala Gasol'un smaç basketiyle 89-89 beraberliği yakaladı. Sırbistan, kullandığı hücumda bitime 3.1 saniye kala Teodosic'in mucizevi üçlüğüyle 92-89 öne geçti. Son hücum öncesi mola alıp topu orta sahadan oyuna sokan İspanya, Garbajosa'nın yaptığı hata sonrası topu kaptırdı ve Sırbistan, karşılaşmayı 92-89 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Pablo Alberto Estevez (Arjantin) xx, William Gene Kennedy (ABD) xx, Michael Aylen (Avustralya) xx Sırbistan: Teodosic xxx 12, Rasic x, Bjelica xxx 14, Velickovic xxx 17, Perovic x 2, Krstic xxx 13, Tepic x 2, Markovic x, Keselj xxx 17, Savanovic xxx 15, Paunic x İspanya: Rubio x 3, Navarro xxx 27, Fernandez xxx 15, Gasol xx 13, Garbajosa xxx 18, Lopez x, Reyes x 2, Vazquez x 4, Llull x 4, Mumbru x 3, San Emeterio x 1. Periyot: 27-23 Devre: 49-41 3. Periyot: 67-64 5 Faulle Çıkanlar: 30.55 Markovic, 36.25 Bjelica (Sırbistan)