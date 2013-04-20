Sırbistan ve Kosova anlaştı, AB yolu açıldı

Sırbistan ve Kosova AB arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin 10'uncusunda anlaşmaya vardı. Brüksel'de imzalanan mutabakat metniyle iki tarafa da AB'ye üyelik yolu açılmış oldu.



AB'nin arabuluculuğunda ilişkileri normalleştirmek için müzakereler yürüten Sırbistan ve Kosova başbakanlarının 10'uncu görüşmesi anlaşmayla sonuçlandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, kararlılık ve cesaretleri nedeniyle Sırbistan Başbakanı İvitsa Daçiç ve Kosova Başbakanı Haşim Taçi'yi tebrik etti.

Ashton, bugünkü anlaşmayla iki ülkenin kavgalı geçmişlerinden uzaklaşırken AB'ye birer adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Mutabakat metni imzalayarak ilişkileri normalleştirme yoluna giren Sırbistan ve Kosova'nın AB üyelik yolları da açılmış oldu.

AB'nin bu yılın ilk yarısındaki İrlanda dönem başkanlığında Sırbistan'a üyelik müzakerelerine başlama tarihi vermesi ve Kosova'ya ortaklık ve işbirliği anlaşması için yeşil ışık yakması bekleniyor.