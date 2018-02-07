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Dünya

Sırbistan ve Karadağ, 2025'ten önce AB üyesi olabilir

Brüksel, Sırbistan ve Karadağ'ın, 2025 yılından önce Avrupa Birliği üyesi olabileceğini ifade etti

07 Şubat 2018 04:29

Avrupa Komisyonu'nun Batı Balkan ülkelerine yönelik açıkladığı stratejisinde, Sırbistan ve Karadağ'ın Avrupa Birliği üyesi olmak için reform çalışmalarını hızlandırması gerektiği yer aldı.

“İstikrar ihracı”

Euronews'de yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn stratejiye dair, "Avrupa Birliği açısından istikrarın ihraç edilmesinin önemini anlamak gerekiyor. Ya da istikrarsızlığı ithal edeceğiz. 18 milyon insanı kapsayan bir bölgeden söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Bazıları Rus etkisini abartıyor”

Avrupa milletvekili Andor Deli konu ile ilgili, "Bazı insanlar Rusya'nın etkisini abartıyor. Avrupa Birliği elinden gelen her şeyi yapmalı. Avrupa Birliği'nin gündemine resmen yeniden Batı Balkan ülkelerini alması büyük bir adım niteliğinde" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği'ne girmek isteyen diğer ülkelerin Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Bosna-Hersek olduğu, ancak birçok ülkede yolsuzluk ve hukukun üstünlüğüne yönelik sorunların varlığından dolayı sürecin zorlaşabileceği aktarıldı.

Karadağ'ın NATO üyesi olmasından dolayı sürecin daha hızlı işleyebileceği, Sırbistan için ise durumun daha karmaşık olduğu belirtildi.

 

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