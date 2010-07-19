-SIRBİSTAN TÜRKİYE'NİN YENİ PAZARI OLACAK BELGRAD (A.A) - 19.07.2010 - Türkiye ile Sırbistan arasında vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması ve imzalanan serbest ticaret anlaşmasının eylül ayında yürürlüğe girecek olması, bu ülkeye yatırım yapacak iş adamları için büyük avantajları da beraberinde getirecek. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Süha Umar, 1992 yılında Slobodan Miloşeviç hükümetinin tek yanlı olarak Türkiye'ye vize uygulaması başlatması üzerine, Türkiye'nin de bu ülke vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdiğini anımsattı. Sırbistan'la Türkiye arasındaki vize uygulamasının 18 yıldır devam ettiğini belirten Umar, 2 yıl önce Belgrad'a Büyükelçi olarak atanmasının ardından ilk el attığı konunun vize muafiyeti çalışması olduğunu dile getirdi. Süha Umar, Büyükelçiliğin girişimleriyle Sırp tarafına TIR şoförlerine vize konusunda bazı kolaylıklar getirilmesi yönünde sundukları teklifin kabul edildiğini, daha sonra ise iki ülke arasında uygulanan vizenin tamamen kaldırılmasını gündeme getirdiklerini kaydetti. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin son zamanlarda çok iyi düzeye gelmesi sonucu iki ülkenin karşılıklı olarak vizeleri kaldırdığını anlatan Büyükelçi Umar, şunları kaydetti: ''AB'nin geçen yıl Sırbistan'a vize muafiyeti getirmesi bir bakıma buraya gelmek isteyen Türk yatırımcıları ve vatandaşları zora soktu. Çünkü AB, Sırbistan'a başka ülkelerin vatandaşlarına vize vermesi konusunda ağır şartlar koymuştu. Bu nedenle Sırbistan'a gelecek olan yatırımcılarımız ve iş adamlarımız vize alma konusunda çok sıkıntılar yaşıyordu. Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç'e, nisan ayında İstanbul'da yapılan Üçlü Balkan Zirvesi'ne katılması sırasında bu konuyu aktardık. İki ülkenin vize serbestliği anlaşmasıyla artık yatırımcılarımız ve vatandaşlarımız sıkıntı yaşamadan Sırbistan'a gelebilecek.'' -SIRBİSTAN BALKANLAR'IN EN KÖKLÜ DEVLET GELENEĞİNE SAHİP ÜLKE- Sırbistan'ın Balkanlar'ın en köklü devlet geleneğine sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Büyükelçi Umar, dolayısıyla buraya yapılacak yatırımların devlet garantisi altında olacağını ve herhangi bir risk taşımadığını belirtti. Umar, Sırbistan'ın yetişmiş insan gücü bakımından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Türk iş adamlarının, yatırımcıların ve müteahhitlerin son yıllarda Sırbistan'a özel ilgi duymaya başladıklarına işaret eden Umar, buraya gelecek yatırımcıların özellikle buradaki sanayi tesislerini alıp, modernize ettikten sonra çok iyi bir şekilde üretime geçirebileceklerinin altını çizdi. Büyükelçi Umar, Sırbistan'ın Doğu Avrupa ve Rusya ile serbest ticaret anlaşması bulunmasına da dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Sırbistan'a yatırım yapacak olan iş adamlarımız, buradan Rusya'ya ve Doğu Avrupa ülkelerine, gümrüksüz mal satışı yapabilecek. Bu da kendilerine büyük kolaylıklar sağlayacak. Özellikle tekstilde, otomotiv sanayinde ve gıda sektöründe Sırbistan'da önemli potansiyel bulunuyor. İş adamlarımızın bu potansiyeli değerlendirmesi gerekir.'' -''TEK ENGEL İŞ ADAMLARIMIZIN ÖN YARGISI''- Merkezi Belgrad'da bulunan Sırbistan Uluslararası İş Adamları Derneği Başkanı Ömer Şimşek de yaptığı açıklamada, son zamanlarda Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyeye gelmesini heyecanla takip ettiklerini belirtti. Sırbistan'da çevre ülkelere göre ticaret yapmanın çok kolay olduğunun altını çizen Şimşek, burada şirket kurmanın ve oturum izni almanın çok basit olduğunu vurguladı. Yatırımcılar için verilen teşviklerin yeterli olduğunu, çevre ülkelere göre KDV oranlarının düşük olduğunu anlatan Şimşek, şunları söyledi: ''Sırbistan, büyük ölçekli yatırımcılar için büyük potansiyeli bulunan bir ülke konumundadır. Sancak bölgesinin de yatırımlar açısından önemli bir potansiyeli bulunuyor. Rusya ile Sırbistan arasında serbest ticaret anlaşması bulunması bizler için büyük avantaj sağlıyor. Sırbistan'a yatırım konusunda önümüzdeki tek engel iş adamlarımızın ön yargısıdır. İş adamlarımız artık bu ön yargılarını bir kenara bırakıp bu ülkeye gelmeliler. Çünkü Sırpların önemli kısmının bizlere karşı herhangi bir ön yargısı bulunmuyor. Bulunanların ön yargısı da son gelişmelerle birlikte yok oldu.''