Sırbistan Srebrenitsa'yı kınamaya hazırlanıyor

T24 - Sırbistan Parlamentosu, Srebrenitsa katliamını kınayan bir karar tasarısını görüşüyor.



Sırbistan'da hükümeti oluşturan partilerce hazırlanan, Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında Srebrenitsa'da çocuklar dahil 8 bin Boşnak erkeğin katledilmesini kınayan karar tasarısı parlamentoda görüşülmeye başlandı.



İktidar partilerinin üzerinde anlaştığı tasarının görüşmelerine Sırbistan Demokrat Partisi (SDD) hariç parlamentoda yer alan tüm partilerin temsilcileri katıldı.



Hükümeti oluşturan koalisyondaki Boşnak partilerinin temsilcileri, Sırbistan'ın katliamın işlendiği gün olan 11 Temmuz'u ''Srebrenitsa Kurbanları Günü'' olarak kabul edilmesi yönünde taleplerini dile getirdi.



Sırp yetkililer ise hazırlanan tasarıda ''katliam'' sözcüğüne yer verilmediğini, ''Sırbistan devletinin Boşnaklardan özür ve baş sağlığı dilediği, savaş suçlularının tutuklanması ve adaletin yerine getirilmesi taraftarı olduğu'' ifadelerine yer verildiğini söylediler.



Karar tasarısına tepki gösteren Sırbistan'deki milliyetçi partiler ise tasarıda savaş sırasında Boşnaklar ve Hırvatlar tarafından Sırplara karşı işlenen suçların da kınanmasını savunuyor.



Tasarıda, Bosna-Hersek'in doğusunda kuşatma altındaki Srebrenitsa'da 1995 yılında Bosnalı Sırplar tarafından işlenen suçlar kınanırken, Boşnaklara yönelik bu suçlardan ''soykırım ve katliam'' olarak bahsedilmiyor.





'Geçmişle hesaplaşmaya hazırız' mesajı



Karar tasarısının kabulünün, Batıya karşı Sırbistan'ın Slobodan Miloşeviç tarafından yönetildiği dönemdeki geçmişiyle hesaplaşmaya hazır olduğu mesajını vereceği yorumu yapılıyor.



Öte yandan, Bosna-Hersek'te yayım yapan gazete ve televizyonlar, tasarının Sırbistan parlamentosunda görüşülmesine geniş yer verdi. Ülkenin önemli gazetelerinden Dnevni Avaz, tasarının Srebrenitsa'da yaşanan olayları ''katliam ve soykırım'' olarak tanımadığı müddetçe ''fazla önem taşımayacağı'' yorumunda bulundu.







