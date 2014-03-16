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Dünya
Deutsche Welle

Sırbistan sandık başında

Sırbistan'da genel seçimler yapılıyor. Seçimlerden AB yanlısı, Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vuçiç'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi'nin zaferle çıkması bekleniyor.

16 Mart 2014 16:30


250 koltuklu Sırbistan Meclisi'nin yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına çağrılan seçmen sayısı 6 milyon 700 bini buluyor.

Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vuçiç'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) sandıktan zaferle çıkması bekleniyor. Avrupa Birliği yanlısı SNS, kamuoyu yoklamalarında yüzde 44'le önde gidiyordu.

Anketlere göre Başbakan İvitsa Daçiç'in genel başkanı olduğu Sırbistan Sosyalist Partisi'nin (SPS) yüzde 14, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DS) ise yüzde 11 dolayında oy alması bekleniyor.

Gözlemciler seçimlerin Aleksandar Vuçiç'i başbakanlık koltuğuna taşıyabileceğine işaret ediyor. 44 yaşındaki Vuçiç'in partisi SNS, seçimlerin 2 yıl öne alınmasını sağlamıştı.

Vuçiç'in vaatleri

SNS, hükümet değişikliğiyle yolsuzlukla mücadele ve ekonomide kapsamlı reformlar vaad ediyor. İşsizlik oranının yüzde 20'yi bulduğu Sırbistan, kamu borçlarının yüksekliği ve yaygın yoksullukla dikkat çekiyor. Ortalama aylık ücret 350 euro civarında seyrediyor.

"Yolsuzluk Sırbistan'ı boğuyor. Siyasetin, idarenin, yargının, ekonominin ve ticaretin önündeki en büyük engel yolsuzluktur" diyen Aleksandar Vuçiç, başarılı yolsuzlukla mücadele operasyonlarıyla kamuoyunda olumlu not toplamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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