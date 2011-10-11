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Dünya

Sırbistan polisi grev başlattı BELGRAD (A.A)

11 Ekim 2011 17:23

-Sırbistan polisi grev başlattı BELGRAD (A.A) - 11.10.2011.- Sırbistan polisi, çalışma koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla grev başlattı. Sırbistan Polis Sendikası'nın (PSS) girişimiyle başlatılan grev kapsamında, ülkedeki polis merkezlerinde iş yavaşlatma eylemi yapılıyor. Polisler, sadece acil durumlar için pasaport, kimlik kartı ve diğer belgeleri vatandaşlara veriyor. Eylem kapsamında, sınır kapılarında da iş yavaşlatma eylemi yapılıyor. 15 bin üyesi bulunan PSS tarafından yapılan açıklamada, polisin eylem nedeniyle sadece acil durumlarda olay yerine gideceği kaydedildi. Polis Sendikası Başkanı Velyko Miyailovic, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı İvica Daciç ile görüşmesinin ardından, hükümetin sendikanın önerilerini dikkate alacağı sözünü verdiğini ifade etti. Miyailovic, eylemi ne zaman sona erdirecekleri konusunda bilgi vermedi.

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