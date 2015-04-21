Sırbistan liderinin uçağı teknik arıza değil yardımcı pilotun hatası yüzünden düşüyormuş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç'i taşıyan uçağın geçen hafta aniden irtifa kaybetmesinin sebebinin, kokpitte yaşanan bir 'kaza' olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanını taşıyan uçağın düşmenin eşiğinden dönmesinin sebebinin, teknik bir arıza olduğu iddia edilmişti ancak gerçekleştirilen soruşturma sonucunda kaza sebebinin yardımcı pilot Bojan Zoriç'in kabine yanlışlıkla kahve dökmesi ve silmeye çalışırken "yanlışlıkla" otomatik pilotu çalıştırması olduğu ortaya çıktı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç'i taşıyan Falcon 50 tipi uçak, geçen hafta Roma'ya giderken aniden irtifa kaybetmiş ve bunun üzerine uçak Belgrad'a geri dönmüştü. Nikoliç'in Papa Françesko'yla olan görüşmesi de iptal edilmişti.

Olay sonrasına yaşananların sebebinin teknik bir arıza olduğu açıklansa da gerçekleştirilen soruşturma sonucu kabine dökülen kahveyi silmeye çalışan yardımcı pilotun yanlışlıkla otopilotu çalıştırdığı ortaya çıktı.