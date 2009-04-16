Sırbistan: Kriz, kamuda temizlik için fırsat

Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, ekonomik krizin Sırbistan'da kamuda 'temizlik yapmak' için bir fırsat olduğunu belirtti.



Haftalık Vreme dergisine mülakat veren Tadiç, "Kriz, temizlik yapmak, yıllardır askıda kalan meseleleri çözmek için bir fırsat. Böylece sunulan önlemlerle devlet harcamaları ve maaşlı kamu çalışanlarının sayısı azalacaktır" ifadesini kullandı.



Sırp hükümetinin Nisan başında sunduğu ve harcamaların yaklaşık 1 milyar avro kısılmasını ve devlet kurumlarındaki memurların sayısının yüzde 10 oranında azaltılmasını öngören ekonomik planı yorumlayan Tadiç, "Bu, devleti rasyonelleştirmek ve daha sorumlu bir tavır tesis etmek için bir fırsattır. Elimizdeki para en akılcı şekilde kullanılmalıdır" görüşünü bildirdi.



Söz konusu ekonomik önlemler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) geçen ay açıkladığı taleplerle doğru orantılı. Sırbistan'da 28 bin memur bulunuyor, ancak maaşlı çalışanların sayısı polis teşkilatı, sağlık ve eğitim alanlarında çalışanlar dahil edildiğinde 500 bini buluyor.

