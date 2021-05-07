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Dünya

Sırbistan, Koronavirüs'e karşı aşı yaptıran vatandaşlara para verecek

07 Mayıs 2021 16:35

Sırbistan, Koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşlarına para dağıtacağını açıkladı. 31 Mayıs’a kadar ilk ya da ikinci doz aşısını yaptıran herkese 3000 dinar (250 TL) ödenecek.

Euronews'da yer alan habere göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Koronavirüs'e karşı aşı yaptıran vatandaşlara bir "ödül" olarak 3000 Sırbistan Dinarı verileceğini duyurdu.
 
Vucic'in aşı yaptırarak "sorumlu vatandaşlara" verileceğini duyurduğu 3000 dinar, Söz ülkede ortalama aylık maaşların yüzde 5’ine karşılık geliyor.
 
Cumhurbaşkanı Vucic, ödül programını duyurduğu konuşmasında, aşı yaptırmayanları “sorumsuz ve bencil olmakla suçladı. 
 
Ay sonuna kadar ülke nüfusunun yüzde 55’ini aşılamayı hedefleyen Sırbistan’da vatandaşlar; BioNtech, Sinopharm, AstraZeneca ve Sputnik aşıları arasında tercih yapabiliyor.
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