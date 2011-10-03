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Spor

Sırbistan ilk kez şampiyon oldu  BELGRAD (A.A)

03 Ekim 2011 00:47

-Sırbistan ilk kez şampiyon oldu  BELGRAD (A.A) - 02.10.2011 - Barış Seçkin - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Almanya'yı 25-16, 20-25, 25-19, 20-25 ve 9-15'lik setlerle 3-2 yenen Sırbistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. İtalya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın son gününde, Türkiye ile İtalya arasında yapılan ve Türkiye'nin 3-2 kazanarak, bronz madalyaya uzandığı karşılaşmanın ardından, Almanya ile ev sahibi Sırbistan, finalde kozlarını paylaştı. Pionir Salonu'nda 9 bin voleybolseverin izlediği karşılaşmanın ilk setini Almanya 25-16 kazanırken, ikinci seti seyirci desteğini arkasına alan Sırbistan, 25-20'lik skorla hanesine yazdırdı ve maçta durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette, Almanya bir ara oyundan düşse de set genelinde sabırlı ve Sırbistan'ı hataya zorlayan oyunuyla seti 25-19 kazanmasını bildi. Dördüncü setin büyük bölümünü öne götüren Almanya, son bölümde tutuk kalınca Sırbistan aradaki farkı kapatarak, öne geçti ve seti 25-20 aldı. Bu sonuçla maçta durum 2-2'ye geldi. Tie-break setinde rakibine oyunun hakimiyetini kabul ettiren Sırbistan, seyircisinin desteğiyle seti 15-9, maçı da 3-2 alarak, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrası Avrupa Şampiyonu olan Sırbistan Milli Takımı'nda ve Pionir Salonu'nda büyük sevinç yaşandı. Salon: Hala Pionir Hakemler: Maria Susana Jativa Rodriguez (İspanya) xx, Philippe Vereecke (Fransa) xx Almanya: Brinker xxx, Voigt xx, Weiss xx, Grün xx, Fürst xx, Kozuch xxx (Tzscherlich xx, Apitz xx, Thomsen x, Matthes x, Hippe x) Sırbistan: Nikolic xxx, Rasic xx, Brakocevic x, Molnar xx, Krasmanovic xxx, Ognjenovic xx (Cebic xxx, Antonijevic x, Malagurski xxx, Ninkovic x, Vesovic x) Setler: 25-16, 20-25, 25-19, 20-25, 9-15 Süre: 24, 29, 28, 28, 15 (124 dakika)

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