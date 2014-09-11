Sırbistan güle oynaya yarı finalde: 84-56

FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçında Sırbistan ile Brezilya karşı karşıya geldi. Sahadan 84-56 galip ayrılan Sırplar, adını yarı finale çıktı.

ntvspor.net'in haberine göre, Sırbistan, ilk çeyrekteki sert savunmasıyla, hücum potansiyeli yüksek Brezilya'yı kısıtlamayı başardı. Tempoyu düşük tutan Sırp ekibi, Teodosiç'in 8 sayısı ile skoru önde götürdü. Brezilya ise Huertas ve Varejao ile ayakta kaldı. 5 asist üreten Huertas ve 8 sayıyla oynayan Varejao'ya, Vieira'dan başka destek veren oyuncu çıkmayınca, ilk çeyrek 21-17 Sırbistan'ın üstünlüğü ile son buldu.

Sırbistan, 2. çeyrekte 8-0'lık bir seri yakaladı. Ancak hücumda unutulan Nene, savunmada takımını toparladı. Sırp hücumunun kilitlenmesi ile Brezilya öne geçmeyi de başardı. Ancak periyodun sonunu daha iyi oynayan Sırbistan, ilk yarıyı 37-32 önde tamamladı.

3. çeyrekte Sırbistan fırtınası vardı. Çeyreğe 6-2'lik bir seri ile giren Sırp ekibi, üst üste teknik faullerle sayı farkını çift haneli rakamlara çekti ve Brezilya bir anda dağıldı. Teodosiç'e, Bogdanoviç ve Krstic'in de destek vermesiyle, Sırbistan çeyrek sonunda farkı 22 sayıya kadar çıkardı.

Son çeyreğe de 9-2'lik bir seri ile başlayan Sırbistan, Brezilya'nın son ümit kırıntılarını da süpürdü. Brezilya'nın oyun disiplininden tamamen kopmasıyla antrenman maçı havasına bürünen karşılaşma, Sırbistan'ın 84-56 üstünlüğü ile son buldu.

2. yarıda potasında sadece 19 sayı gören Sırbistan'ın en skorer ismi, 29 dakika içinde 23 sayı üreten Milos Teodosiç'ti. Yeni Fenerbahçe Ülkerli Bogdan Bogdanoviç 12 sayıyla mücadele etti. Brezilya'da Varejao 12 sayıyla oynarken, arkadaşlarının maç boyunca sık sık unuttuğu Nene sadece 4 sayı üretebildi.