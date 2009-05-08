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Dünya

Sırbistan Fransa'dan Agim Çeku'nun iadesini istedi

08 Mayıs 2009 18:00

Sırbistan, Kolombiya'dan sınır dışı edilen ve Sırbistan'ın savaş suçu sanığı olarak hakkında tutuklama kararı çıkardığı eski Kosova Başbakanı Agim Çeku'yu Fransa'dan istedi.

Sırbistan Adalet Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Çeku'nun iade talebinin Fransa'daki Sırbistan Büyükelçiliği aracılığıyla iletildiğini kaydetti.

Aynı kaynak, Fransız yetkililerden Çeku'nun neden tutuklanmadığı konusunda açıklama istendiğini söyledi.

Paris'teki diplomatik kaynaklar, dün gece Çeku'nun Fransa'dan transit geçiş yaptığını açıklamıştı.

Agim Çeku ise dün AFP'ye telefonla yaptığı açıklamada, Avrupa'da olduğunu söylemiş, Paris'te bulunduğu yönündeki söylentilere ise açıklama getirmemiş ve "Sadece Avrupa'da olduğumu söyleyebilirim" demişti.

Sırbistan, Çeku'yu 1998-1999 savaşında Sırplara ve Arnavut olmayanlara karşı savaş suçu işlemekle suçluyor.

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