-Sırbistan filede şampiyon ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-1 yenen Sırbistan şampiyon oldu. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan karşılaşmanın ilk seti 25-17 İtalya'nın üstünlüğüyle geçilirken, 2. seti 25-20, 3. seti 25-23 ve son seti 26-24 önde bitiren Sırbistan, maçtan 3-1 galip ayrılarak Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan, Polonya ile Rusya arasında yapılan üçüncülük maçı 3-1 Polonya'nın üstünlüğüyle bitti. Maçın setleri 25-23, 18-25, 25-21 ve 25-19 tamamlandı. Avrupa Erkekler Şampiyonası'nda (A) Milli Erkek Voleybol Takımı da mücadele etmiş, ancak 3. sırada yer aldığı grup maçlarının ardından play-off turunda Fransa'ya 3-1 yenilerek elenmişti.