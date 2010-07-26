-SIRBİSTAN FİLEDE AVRUPA ŞAMPİYONU ANKARA (A.A) - 25.07.2010 - Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi Finalleri'nde Bulgaristan'ı final maçında 3-1 yenen Sırbistan lig şampiyonu oldu ve Dünya Grand Prix finallerine doğrudan katılma hakkı elde etti. Final maçının ardından yapılan ödül töreninde, Sırbistan'a şampiyonluk kupası ve madalyalarını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Andre Meyer ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık verdi. Gümüş madalya kazanan Bulgaristan'a madalyalarını CEV Asbaşkanı Jan Hronek ile Balkan Voleybol Birliği Genel Sekreteri Özkan Mutlugil takarken bronz madalya kazanan Türkiye ise kupa ve madalyalarını TVF Başkanı Karabıyık ile Asbaşkan Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı. CEV Başkanı Meyer, finallere Türkiye'nin ev sahipliği yapmasından dolayı TVF Başkanı Karabıyık'a teşekkür plaketi verdi. Kupa ve madalyaların verilmesinin ardından finallerin en değerli oyuncuları açıklandı. (A) Milli takımdan Neslihan Darnel en skorer, Eda Erdem ise en iyi blok yapan oyuncu olurken diğer en değerli oyuncu ödülü alanlar ise şöyle: ''En İyi Smaçör: Jovana Brakocevic (Sırbistan), EN İyi Servis Atan: Strashimira Filipova (Bulgaristan), En İyi Servis Karşılayan: Jelena Nikolic (Sırbistan), En İyi Lİbero: Maria Filipova (Bulgaristan), En İyi Pasör: Maja Ognjenovic (Sırbistan), En Değerli Oyuncu: Jelena Nicolic (Sırbistan).'' Salon: TVF Başkent Hakemler: Heike Kraft XXX (Almanya), Aliaksandr Piasetski XXX (Belarus) Sırbistan: Ognjenovic XXXX, Molnar XX, Rasic XXX, Brakocevic XXX, Nikolic XXXX, Krsmonovic XXX, (Cebic XXX, Majstorovic XX, Veljkovic XX) Bulgaristan: Yaneva XXX, Zarkova XX, Nikolova XX, Nenova XX, Vasileva XX, Strashimira Filipova XXX, (Maria Filipova XXX, Rabadzhieva XXX, Letova XXX, Ruseva XXX, Karakashova ?) setler:25-20, 25-20, 16-25, 25-22 Süre: 90 dakika (23, 23, 20, 24 )