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Sırbistan Erdoğan'dan özür bekliyor

Sırbistan, Erdoğan'ın "Türkiye Kosova'dır. Kosova Türkiye'dir" sözlerine tepki olarak Balkanlar'da istikrarı sağlamak amacıyla yürüttüğü üçlü görüşmelerden çekilme kararı aldı

27 Ekim 2013 09:42

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç'in "Türkiye Kosova'dır. Kosova Türkiye'dir" sözleri nedeniyle Başbakan Erdoğan'dan özür beklediği bildirildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova ziyareti sırasında kullandığı "Türkiye Kosova'dır. Kosova Türkiye'dir" sözlerine Sırbistan'dan tepki geldi.

Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç'in Erdoğan'dan sözleri nedeniyle özür beklediği kaydedildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın sözlerine tepki olarak da Bosna Hersek-Türkiye ve Sırbistan'ın Balkanlar'da istikrarı sağlamak amacıyla yürüttüğü üçlü görüşmelerden çekilme kararı aldı.

Sırbistan ayrıca Türkiye'den resmi açıklama da talep etti.

Sırbistan Başbakanı İvitsa Daçiç de önceki gün yaptığı açıklamada Erdoğan'a tepki göstermiş ve "Böyle şeylerin olmaması lazım çünkü bu, doğrudan Sırbistan'a yönelik bir provokasyondur" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Erdoğan, hafta içinde Kosova'nın Prizren şehrindeki Kosova Demokratik Türk Partisi'nin mitinginde yaptığı konuşmada şunları söylemişti: ''Hepimiz ortak bir tarihin, ortak bir kültürün, ortak bir medeniyetin, birbirine dost, birbirine akraba, birbirine kardeş olduğu bir yapının insanlarıyız. Unutmayın, Türkiye Kosova'dır, Kosova Türkiye'dir."

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