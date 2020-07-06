Sırbistan'da Koronavirüs vakaları arttı; Yunanistan seyahatleri askıya aldı

Yunanistan, Sırbistan'daki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yükselmesi üzerine, bu ülkeden çok gerekli olmadığı sürece yapılan seyahatleri yasakladı.

Yunan yetkililer, bugünden itibaren Sırbistan ile tüm sınır kapılarının bir hafta boyunca kapatılacağını söyledi. Sırp yetkililer, dün başkent Belgrad'da kısıtlama önlemlerini yeniden yürürlüğe sokmuştu.

Ülkede son 24 saatte 302 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 16 binin üzerine, ölü sayısı da 311'e yükseldi. Ülkede Mayıs ayında günde 50 dolayında vaka tespit ediliyordu.