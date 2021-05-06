Sırbistan'da aşı yaptırana alışveriş çeki verilmesi izdihama neden oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki bir alışveriş merkezinin aşı olan ilk 100 kişiye 3000 dinar (yaklaşık 250 TL) indirim çeki vereceğini duyurmasıyla mağazada uzun kuyruklar oluştu.

Euronews'in haberine göre; Sırp yetkililer, yaygın aşılama karşıtı ve komplo teorileri ile son haftalarda yavaşlayan aşılama kampanyasını hız vermek için yeni girişimlerde bulundu.

AVM'de aşı yaptıranlar arasında, daha önce aşı karşıtı tutumu ile bilinen ünlü Sırp şarkıcı Jelena Karleusa da vardı. Gazetecilere konuşan Karleusa, aşılara karşı olduğunu yalanladı ve Sırbistan'ın sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Aşı olana para ödülü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün, Covid-19 aşısından en az bir doz yaptıran 16 yaşından büyük vatandaşlara maddi destekte bulunacaklarını ifade etmişti.

Aşı olmak istemeyenlerin "bencilce ve sorumsuzca" davrandığı değerlendirmesinde bulunan Vucic, "Onlara yönelik ayrımcı önlemler alamayız. Sorumlu davranıp aşı yaptıranları ne şekilde ödüllendireceğimizi düşünüp böyle bir karara vardık" dedi.