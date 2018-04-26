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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç Türkiye'ye geliyor

Enis TABAK, Sırbistan, 26 Nisan (DHA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in, beraberindeki 5 bakanla birlikte resmi ziyaretler çerçevesinde 7 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceği  belirtildi

26 Nisan 2018 23:04

Enis TABAK, Sırbistan, 26 Nisan (DHA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç\'in, beraberindeki 5 bakanla birlikte resmi ziyaretler çerçevesinde 7 Mayıs\'ta Türkiye\'ye geleceği  belirtildi. Ankara\'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Vuçiç\'e; Dış Ticaret, Telekomünikasyon ve Turizm, Dış Politika, Ulaşım ve Enerji ve Tarım Bakanları\'nın eşlik edeceği bildirildi. Vuçiç\'in resmi Ankara temasları çerçevesinde Türk liderlerle bir araya geleceği ve her iki ülke arasında değişik alanda işbirliği protokollerinin imzalanacağı belirtildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, ekim ayında Sırbistan\'a gerçekleştirdiği ziyaret ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı\'nın  Ankara temasları çerçevesinde Türkiye ile Sırbistan arasında son yıllarda artan ticari anlaşmalara yenilerinin ekleneceği belirtildi. 
 

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