Sırbistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç, erken seçim kararı alarak görevinden istifa etti. İlk seçim demecini veren Tadiç, "Ülkenin bütünlüğü için Kosova'yı tanımayacağız" dedi.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug, cumhurbaşkanlığı görev süresi gelecek yıl sona erecek olan Tadiç, seçimlere 1 yıl kala bu görevinden istifa ederek, erken seçim kararı aldı.

Tadiç, yaptığı kısa açıklamada, 6 Mayıs'taki seçimlerde yeniden cumhurbaşkanlığına aday olacağını belirterek, ülkedeki pozitif gelişmelerden dolayı da iyimser olduğunu vurguladı.

'Kosava'yı tanımayacağız'

Sırbistan'da 6 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin zorlu geçeceğini ancak halkın kendi yolunu seçmesi için de fırsat olacağını belirten Boris Tadiç, ''Ben ülkenin bütünlüğünün korunmasını öneriyorum ve Kosova'yı tanımayacağız'' diye konuştu.

Tadiç, seçim kampanyası çerçevesinde ekonomik reformlara odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda, parlamento seçimleri de 4 yılda bir yapılıyor. AB yanlısı tutumuyla bilinen Tadiç, 2004 yılından bu yana ülkede iki dönemdir cumhurbaşkanlığı görevi yapıyor.