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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı 'diz çökerek' özür diledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Nikolic, 'Srebrenitsa'da işlenen suç için, Sırbistan için diz çöküyorum ve af diliyorum' dedi

25 Nisan 2013 21:44

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic, 1995 yılında 8 bin Müslüman'ın öldürüldüğü Srebrenitsa Katliamı ile ilgili kişisel olarak ilk kez özür diledi.

Sırbistan'ın milliyetçi Cumhurbaşkanı Nikolic, 1995 yılındaki olaylardan bu yana kişisel olarak ilk kez özür dilerken, konu hakkında çok fazla açıklama yapmadı. Nikolic Bosna Hersek 'te yayın yapan bir ulusal kanaldaki röportajında, "Srebrenitsa'da işlenen suç için, Sırbistan için diz çöküyorum ve af diliyorum" dedi. Olay Nikolic'in yardımcıları tarafından da doğrulandı.

1992 ile 1996 yılları arasında birçoğu Müslüman olan binlerce Bosnalı bölgede Sırp askerleri tarafından öldürülmüştü ve olay II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük toplu insan kıyımı olarak kayıtlara geçmişti.

Bosna ulusal televizyonuna konuşan Nikoliç’in röportajının bir kısmı Youtube’dan yayınlandı, tamamı ise 7 Mayıs’ta yayınlanacak.

 

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