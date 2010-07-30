Sırbistan BM'den destek arayışında

T24- Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'dan Kosova konusunda yeni bir müzakere süreci başlatmasını istedi.





Lahey'in bağımsızlık kararını meşru bulması Kosovalı Arnavutları çok sevindirdi



Genel Sekreter ile New York'ta bir araya gelen Jeremiç, iki tarafın da kabul edeceği ve Kosova'nın diğer ayrılıkçı hareketlere örnek teşkil etmesini önleyecek bir çözüm istedi.



Geçen hafta Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Adalet Divanı, Kosova'nın 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmesini meşru bulmuştu.



Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmeyen Sırbistan ise bu karara tepki gösterdi.



Belgrad yönetimi bir karar taslağı hazırlayarak BM'de buna destek arayışına girişti.



Devlet statüsü

Taslakta tek taraflı bağımsızlığın, bölgesel sorunların çözümünde bir yöntem olmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

Sırbistan özellikle Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Rusya, Çin ve İspanya'dan destek bekliyor.

Kosova'yı şimdiye kadar 69 ülke tanıdı.

Ancak devlet statüsünün onaylanması için 100 Birleşmiş Milletler üyesinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Kosova Dışişleri Bakanı Adalet Divanı kararının ardından 10'dan fazla ülkenin kendisine şahsen tanıma sözü verdiğini dile getirdi.

Ancak Sırbistan'ın karşı kampanyasından kaçınmak için bu ülkelerin isimlerini açıklamadı.