T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sırbistan BM'den destek arayışında

Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'dan Kosova konusunda yeni bir müzakere süreci başlatmasını istedi.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'dan Kosova konusunda yeni bir müzakere süreci başlatmasını istedi.


Lahey'in bağımsızlık kararını meşru bulması Kosovalı Arnavutları çok sevindirdi

Genel Sekreter ile New York'ta bir araya gelen Jeremiç, iki tarafın da kabul edeceği ve Kosova'nın diğer ayrılıkçı hareketlere örnek teşkil etmesini önleyecek bir çözüm istedi.


Geçen hafta Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Adalet Divanı, Kosova'nın 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmesini meşru bulmuştu.


Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmeyen Sırbistan ise bu karara tepki gösterdi.


Belgrad yönetimi bir karar taslağı hazırlayarak BM'de buna destek arayışına girişti.


Devlet statüsü

Taslakta tek taraflı bağımsızlığın, bölgesel sorunların çözümünde bir yöntem olmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

Sırbistan özellikle Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Rusya, Çin ve İspanya'dan destek bekliyor.

Kosova'yı şimdiye kadar 69 ülke tanıdı.

Ancak devlet statüsünün onaylanması için 100 Birleşmiş Milletler üyesinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Kosova Dışişleri Bakanı Adalet Divanı kararının ardından 10'dan fazla ülkenin kendisine şahsen tanıma sözü verdiğini dile getirdi.

Ancak Sırbistan'ın karşı kampanyasından kaçınmak için bu ülkelerin isimlerini açıklamadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24