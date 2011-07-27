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Dünya

SIRBİSTAN BM'DEN ACİL TOPLANTI İSTEDİ BELGRAD (A.A)

27 Temmuz 2011 22:56

-SIRBİSTAN BM'DEN ACİL TOPLANTI İSTEDİ BELGRAD (A.A) - 27.07.2011 - Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlik nedeniyle, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı yapmasını talep etti. Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Kosova'daki son gelişmeler nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı yapılması yönünde çağrıda bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, talebin 24 saat önce yapıldığını fakat BM Güvenlik Konseyi'nin bu ay başkanlığını yapan Almanya'dan hala olumlu cevap gelmediği belirtildi. -STEFANOVİÇ: ''DURUM AĞIR''- Sırbistan'ın Kosova ile müzakere heyetinin başkanı Borko Stefanoviç, Tanjug'a yaptığı açıklamada, Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) Komutanı Erhard Biller'le görüştüklerini belirterek, ''Durum ağır, fakat Biller'e de durumun çözülmesi için fırsat verilmeli'' dedi. Gümrük memurları ile polislerin Kosova'nın kuzeyinde ''yönetim geçiş noktalarında'' (sınır geçişlerinde) konuşlanmasının kabul edilmeyeceğini savunan Stefanoviç, ''Bu konuyu Biller'le de görüştük. Bu bizim için kabul edilemez'' diye konuştu. Stefanoviç, Biller'le yaptıkları görüşme sonucunda, Kosova'nın kuzeyindeki tüm yolların trafiğe açılması, ''yönetim geçiş noktalarına'' Sırp asıllı Kosova polislerinin konulmasına yönelik uzlaşmaya vardıklarını kaydetti.

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